Manovra | il governo potrebbe porre la questione di fiducia alla Camera

Governo al lavoro sulla Manovra Bce : timori su Italia sono aumentati : L'obiettivo è arrivare ad un compromesso con Bruxelles ed evitare la procedura d' infrazione. Intanto la Lega ridefinisce i paletti: 'Quota 100 - ha detto il ministro dell'intern Salvini - entrerà in ...

Manovra - Giovanni Tria tenta lo strappo nel silenzio : la mossa sulla Manovra - governo tradito? : ... ma per evitare l'impatto vero e proprio contro il muro della procedura d'infrazione, gli occhi sono tutti puntati sul ministro dell'Economia Giovanni Tria, mandato in prima linea contro i burocrati ...

Manovra : governo cerca quadra - esame commissione in stand by : Roma, 28 nov., askanews, - governo e maggioranza in alto mare alla Camera sugli emendamenti alla Manovra, mentre il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in Senato, ha difeso la posizione dell'esecutivo respingendo chi in Europa fa la morale in tema di politiche di crescita ma, allo stesso tempo, ha voluto mettere in guardia ...

Manovra - Durigon (Lega) : “Reddito cittadinanza e quota 100 restano sicuramente. Art.18? Non è nel contratto di governo” : “quota 100 e reddito di cittadinanza? Queste misure ci sono, permangono, hanno le coperture, probabilmente abbiamo delle risorse in più che ci ha richiesto l’Europa sui famosi investimenti. Non c’è mai stato alcun dubbio da parte nostra”. Sono le parole di Claudio Durigon, deputato della Lega e sottosegretario del Lavoro, intervistato nella trasmissione radiofonica “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano ...

Manovra - Salvini : Governo non è diviso : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - incontro in vista tra governo e sindacati : sindacati e governo potrebbero presto incontrarsi per discutere della Manovra. Lo ha annunciato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, nel corso di una conferenza stampa a Cagliari: "L'iniziativa messa in campo da Cgil, Cisl, Uil, ha prodotto un primo risultato positivo: in queste ore sono in corso contatti con il governo per definire una data per un incontro".Abbiamo apprezzato - ha precisato Barbagallo - la discontinuità ...

Nuovo vertice governo su Manovra dopo Consiglio ministri : dopo il Consiglio dei ministri, in programma alle 13, si riuniranno il premier Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i ministri dell'Economia Giovanni Tria e dei Rapporti con il ...

Nuovo vertice governo su Manovra dopo Consiglio ministri : dopo il Consiglio dei ministri, in programma alle 13, si riuniranno il premier Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i ministri dell'Economia Giovanni Tria e dei Rapporti con il ...

Manovra - governo tratta con la Commissione Ue. Tria al Senato : Riteniamo che la traiettoria di bilancio scelta dall'Italia sia controproducente per l'economia italiana stessa. I tassi di interesse sono cresciuti parecchio, c'è un impatto sull'economia reale, ...

Manovra - Di Maio : "Reddito-Quota 100 non slittano"/ Confindustria al Governo : 'Aspettiamo i fatti' - IlSussidiario.net : Manovra, Di Maio 'tiene il punto' con Ue, "ok riduzione del debito ma non facciamo slittare alcuna riforma'. Ultime notizie novità sulla legge di Bilancio

Manovra - governo lavora su deficit. Oggi informativa di Tria in Senato - : Per evitare la procedura d'infrazione, Conte e il ministro dell'Economia starebbero spingendo per approvare in Cdm un calo al 2,2%. Apertura a rivedere i numeri anche dei vicepremier. Tria in Aula per illustrare "le decisioni del governo in materia di bilancio"

Manovra/ Deficit al 2 - 2% - l'accordo che consente a Governo e Ue di farsi la guerra - IlSussidiario.net : La trattativa tra Italia e Commissione europea è in corso ed entrambe possono ottenere un risultato soddisfacente con una modifica alla MANOVRA

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : «Quota 100 e reddito non slittano» : «Rifare i conti», rinviare il momento dei «numerini» del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche...

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : 'Quota 100 e reddito non slittano' : 'Rifare i conti', rinviare il momento dei 'numerini' del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche per non spaccarsi. Perché se ...