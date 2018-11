Manovra | Di Maio sul reddito minimo | «Poste si occuperà anche della stampa»

Di Maio : con Ue il tema non sono i decimali ma struttura Manovra : Bruxelles, 29 nov., askanews, - Nella controversia con la Commissione europea sul bilancio italiano, 'il tema non sono i decimali, ma la struttura complessiva della manovra'. Lo ha detto oggi a ...

Reddito di cittadinanza - il caso delle tessere. Di Maio : «Ordine alle Poste» Ma c’è l’incognita della Manovra : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per il sussidio. Ma la legge che lo istituisce ancora non è approvata. E in tv la sottosegretaria Castelli non risponde

Scontro sulla Manovra - alla Ue non basta il 2 - 2%. Salvini : evitare la multa. Di Maio : il Reddito parte : BRUXELLES Per evitare la procedura per violazione della regole di riduzione del debito è sufficiente ridurre il deficit/pil nominale nel 2019 al 2,2% dal 2,4% previsto dal governo? 'Non discuto questa ...

Manovra - Salvini : 'Numeri alla fine'. Di Maio : 'Reddito e pensioni non slittano' : Giovedì dovrebbe essere convocato a palazzo Chigi l'ennesimo vertice tra premier, vice e ministro dell'Economia, venerdì inizierà il G20 di Buenos Aires a cui parteciperanno Moscovici, Juncker, Conte ...

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : «Quota 100 e reddito non slittano» : «Rifare i conti», rinviare il momento dei «numerini» del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche...

Manovra - Di Maio vede vicecancelliere tedesco : dialogo aperto con Ue : ... è stato ribadito che, sul tema della Manovra, tra l'Italia e l'Ue è in corso un dialogo portato avanti per il governo italiano dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Manovra - Moscovici all'Italia : 'Lavoriamo per soluzioni condivise'. Di Maio insiste : 'Quota 100 e reddito a marzo'

Manovra - Di Maio : “Nessuno slittamento di reddito di cittadinanza e quota 100” : Prima l’ipotesi di rimandare qualche settimana l’entrata in vigore delle misure per trovare la quadra dei conti e continuare lungo la rotta che porta all’accordo con l’Ue, quindi un nuovo irrigidimento. A tirare il freno a mano, con lo sguardo probabilmente rivolto all’elettorato M5s, è stato Luigi Di Maio. Parlando con i cronisti a Montecitorio, il vicepremier ha assicurato che non si verificherà alcuno slittamento ...

Manovra - Di Maio : reddito e quota 100 confermati a marzo : Roma, 27 nov., askanews, - reddito di cittadinanza e quota cento sono confermati a marzo. Dunque nessuno slittamento. Lo ha detto il vicepremier M5s Luigi Di Maio, rispondendo ai giornalisti alla ...

Manovra - Di Maio vede Scholz e ribadisce obiettivo riduzione debito : Al Vice Cancelliere " ho confermato che è in corso un dialogo con la Commissione Europea , portato avanti dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria".

