Manovra | Conte al G20 | «D’accordo con Mattarella | tenere i conti in ordine»

Conte tratta Manovra con Juncker - Salvini : il 2 - 4% non è Bibbia : ...dove la prossima settimana l'esecutivo dovrebbe porre la fiducia sul provvedimento.Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Buenos Aires in Argentina insieme al ministro dell'Economia ...

Manovra - Conte : calo deficit-Pil? Non scendiamo sotto riforme : Milano, 29 nov., askanews, - Un calo del deficit? "Noi non scendiamo al di sotto di quelle che sono le riforme per cui ci siamo impegnati con gli italiani, la linea rossa sono le riforme senz'altro". ...

Conte : "Lavoriamo per realizzare la Manovra in un clima di fiducia dei mercati" : Il premier Conte è in Argentina per il G20. Parlando della Manovra, ha replicato alla Bce spiegando che "le reazioni dei mercati non ci lasciano indifferenti" e che il governo sta lavorando "perché questa situazione sia superata e per realizzare la Manovra in un clima di fiducia con i mercati e con gli investitori".

Manovra : Conte - vedrò Juncker - sarà l'occasione per continuare il dialogo : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, Buenos Aires per il G20, torna sulla Manovra e conferma che ne parlerà con il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker: 'Sicuramente lo ...

Conte : 'Lavoriamo alla Manovra per il clima di fiducia dei mercati' : Parlando della Manovra, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che "le reazioni dei mercati finanziari non ci lasciano indifferenti, lo spread ancora alto non mi trova distratto". Il ...

Manovra - Conte : “Non parlo di decimali”. Poi prende in giro Salvini : “Lui è quello che ha voluto il deficit al 2 - 6%” : “Salvini non vuole che si scenda sotto il 2,2%? Ma è lui quello che ha fatto il deficit al 2,6%”. Con una battuta il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde a chi gli chiede conto di una eventuale correzione al tetto del deficit sul Pil. “Battute a parte, come sapete, io non parlo di decimali“. L'articolo Manovra, Conte: “Non parlo di decimali”. Poi prende in giro Salvini: “Lui è quello che ha ...

Manovra : Conte vede sindacati il 10/12 : ANSA, - ROMA, 29 NOV - Il prossimo 10 dicembre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà i sindacati. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi. L'appuntamento è stato richiesto dagli stessi ...

Manovra/ Ecco i cambiamenti a Quota 100 e reddito di cittadinanza per accontentare l'Ue - IlSussidiario.net : Dombrovskis ha chiarito che non basta un deficit al 2,2% per evitare la procedura d'infrazione. Il Governo italiano deve fare di più

Manovra - Conte : 'Noi e la Ue? We were friends and we are still friends' : 'Quando ho detto 'we are friends' ho sbagliato perché qualcuno ha potuto pensare che avevamo litigato. Dovevo dire 'we were friends and we are still friends', noi siamo sempre stati amici e ...

Conte parte per il G20 in Argentina ma l'attenzione resta sulla Manovra : Buenos Aires, 28 nov., askanews, - Per Giuseppe Conte l'esordio in America Latina da presidente del Consiglio inizia dall'Argentina. Il leader italiano atterrerà domani in una blindatissima Buenos ...

Manovra - Dombrovskis : 'La correzione sia considerevole - non marginale' - Conte : 'Sforzi - ma non la stravolgeremo' : I tassi di interesse sono cresciuti parecchio, c'e' un impatto sull'economia reale, sull'accesso al finanziamento per le imprese, sul credito al consumo. Gli indici di fiducia stanno scendendo e ...