Mano amputata per incidente sul lavoro | arto salvato a Monza

Monza : Mano amputata durante incidente sul lavoro - riattaccata al San Gerardo : È arrivato in codice rosso, con l’elisoccorso e una mano amputata per un infortunio sul lavoro: oggi, a distanza, di poche ore dall’intervento perfettamente riuscito, il paziente sta bene ma soprattutto ha la mano salva. L’arto era rimasto schiacciato sotto il portello di un camion per la raccolta dei rifiuti, tranciandosi di netto. L’uomo, un operatore ecologico di 54 anni di Brescia, è stato trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza: dopo ...