Mamma e figlia di 10 mesi uccise da un orso grizzly | trovate morte dal marito

Canada. I grizzly tornano a fare paura : Mamma e figlia uccise da un orso fuori dalla capanna : La donna, insegnante francese in congedo, si trovava in vacanza insieme al marito, che ha affrontato l'animale prima di rendersi conto che aveva già massacrato la moglie e la figlia. Da chiarire le circostanze che hanno portato all'aggressione dell'orso.Continua a leggere

Incidente ad Ancona : giovane Mamma muore sul colpo - lascia una figlia di 8 anni : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle scorse ore, precisamente nella giornata di martedì 27 novembre, intorno alle ore 15.00, nella provincia di Ancona, a Casenuove di Osimo, dove una giovane donna ha perso la vita in un drammatico Incidente. Un impatto devastante, secondo quanto riferito dal noto sito Today.it, che non ha lasciato scampo alla quarantaseienne Maria Amura, originaria di Torre Annunziata (Napoli). La donna ...

River-Boca - arrestata la Mamma che aveva messo i bengala addosso alla figlia : Le autorità argentine hanno arrestato la donna che appare in un video mentre nasconde dei bengala sotto la maglietta di una bambina per eludere i controlli e farli entrare nel Monumental, prima della ...

Mamma tifosa nasconde i bengala addosso alla figlia di 8 anni per eludere i controlli allo stadio : arrestata : Le immagini avevano poi fatto il giro del mondo: ora quella Mamma è stata arrestata e rischia fino a otto anni di carcere, per aver messo in pericolo la sua vita. L'assalto al bus del Boca: due ...

Mamma muore investita mentre porta figlia a scuola nel pisano. La bimba è illesa : Una donna di 40 anni, di origine cinese, è morta stamani dopo essere stata investita da un veicolo mentre camminava insieme alla figlia piccola lungo una strada a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. illesa la bambina. L'incidente è accaduto intorno alle 7 in via di Pelle: il conducente del mezzo che ha urtato la donna si è fermato e ha allertato per primo i soccorsi.In seguito all'urto la donna è stata ...

Buenos Aires - delirio per la finale di Copa Libertadores. Mamma filmata mentre nasconde bengala addosso alla figlia : A Buenos Aries la finale di Copa Libertadores sta generando momenti di vera e propria follia collettiva, come la sassaiola che ha colpito il bus dei calciatori del Boca Juniors nella giornata di sabato. C’è anche chi, come questa Mamma – tifosa del River Plate – pur di alzare il livello del tifo usa la piccola figlia per introdurre bengala all’interno dello stadio. L'articolo Buenos Aires, delirio per la finale di Copa ...

Non va a prendere la figlia alla fermata dello scuolabus : denunciata la Mamma : Non va a prendere la figlia alla fermata dell'autobus: denunciata la mamma. E' successo in provincia di Arezzo dove una donna dopo aver dimenticato di prendere la figlia è stata è stata rintracciata ...

Attacco horror in Spagna. Mamma e figlia uccise dai propri cani : “Morsi su tutto il corpo” : I fatti a Colmenar de Oreja, piccolo comune vicino Madrid. A fare la sconcertante scoperta sono stati i rispettivi mariti. Ad ucciderle due grandi mastini bordolesi. La madre, 57 anni, aveva il corpo completamente ricoperto di morsi.Continua a leggere

Firenze : Mamma rapisce in ospedale la figlia da cui era stata allontanata - ricerche ovunque : La bambina era ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze per una frattura al femore causata, probabilmente, da maltrattamenti subiti in famiglia.Continua a leggere

La Mamma di Giulia Salemi rito magico per far innamorare la figlia : La mamma di Giulia Salemi Fariba Tehrani ha fatto un rito magico nel salotto di “Casa Signorini” per far innamorare la figlia e Francesco Monti. Un capello di Giulia, un pelo pub….o di Cecilia Rodriguez ex di Monte. Dell’incantesimo Fariba parla sul settimanale “Spy” e dice: “L’ho voluto fare con un solo obiettivo: la felicita' di Giulia. Ho chiesto di far nascere l’amore solo se può rendere felice mia figlia, altrimenti ...

Gf Vip - la Mamma di Giulia fa un rito magico per la figlia. E brucia i peli pubici di Cecilia Rodriguez : Da qualche giorno ormai, Francesco Monte e Giulia Salemi sono piuttosto complici nella casa del Gf Vip . Vuoi che i due abbiano capito che devono smetterla di farsi la guerra, ma devono viversi quello ...

Gf Vip 2018 - la Mamma di Giulia Salemi : "Rito magico per far innamorare Francesco Monte di mia figlia" : La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, svela al settimanale Spy, in edicola venerdì 23 novembre, tutti i segreti del “rito di preghiera” celebrato in Farsi (la lingua ufficiale della Persia, patria di origine di lei) nel salotto di “Casa Signorini”: «L’ho voluto fare con un solo obiettivo: la felicità di Giulia. Ho chiesto di far nascere l’amore solo se può rendere felice mia figlia, altrimenti meglio che si allontanino. L’ho ...

Doveva essere una vacanza! Mamma lancia la figlia di 2 mesi dall'auto in corsa : Nicole Stasio era in vacanza quando ha messo in atto il drammatico gesto, poco dopo si è lanciata dalla stessa auto rimanendo ferita. La donna soffrirebbe di depressione post-parto. Senza un motivo apparente, ha improvvisamente gettato la sua bambina di appena 2 mesi dal finestrino dall'auto in corsa, poi, poche centinaia di metri più avanti, si è lanciata dalla stessa auto tentando un gesto suicida che non le è riuscito. È il drammatico e ...