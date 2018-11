Maltrattamenti in un asilo nel Milanese | maestro ai domiciliari ...

Pero - arrestato un maestro d'asilo per Maltrattamenti a bimbi tra i 2 e i 5 anni : Schiaffi e spinte ai bambini tra i 2 e i 5 anni di un asilo di Pero nel milanese: sono 42 gli episodi violenti registrati dalle telecamere nascoste installate dai carabinieri che questa mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare (ai domiciliari) nei confronti di un maestro di una scuola dell'infanzia su richiesta della Procura del capoluogo lombardo. La misura arriva al termine di un'indagine durata circa un mese.Dalle immagini ...

