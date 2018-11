Maltempo Palermo | apprensione per fiume | eseguiti 62 sgomberi a Bagheria

Maltempo Palermo : crolla controsoffitto in liceo - strada chiusa per frana : A causa del Maltempo si è registrata una infiltrazione d’acqua, che ha provocato il crollo di una parte del controsoffitto nel liceo “Regina Margherita“, nel centro storico di Palermo. Il cedimento si è verificato stamattina. Non si registrano non ci sono feriti. A causa delle avverse condizioni meteo, la strada statale 643 ”Di Polizzi” è provvisoriamente chiusa dal km 6,000 al km 6,500, in località Polizzi Generosa ...

Maltempo Sicilia : forti piogge a Palermo - Eolie isolate da giorni : Notte di Maltempo a Palermo dove i vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso ad automobilisti rimasti bloccati a causa degli allagamenti delle sedi stradali causati dalle intense precipitazioni. Si sono registrati interventi in via Ugo La Malfa, via Indipendenza, via Messina Marine e via Brunelleschi. L’aliscafo per Ustica questa mattina è rimasto in porto, mentre gli altri collegamenti marittimi sono ripresi. Nell’arcipelago ...

Maltempo Sicilia - Palermo : “Nessun danno al velodromo ‘Borsellino'” : “Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, nessun danno risulta al velodromo “Paolo Borsellino” per il Maltempo di queste ore“. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Palermo. “Contattata la centrale operativa dei Vigili del Fuoco, è stato chiarito che stamattina alle ore 7.30 una squadra è intervenuta in via Castelforte per una segnalazione su lamiere pericolanti nel cantiere del ...

Maltempo - pioggia e freddo : a Palermo è arrivato l’inverno [LIVE] : A Palermo è improvvisamente arrivato l’inverno dopo un prolungato periodo di caldo anomalo culminato nei +24°C di Sabato e nelle temperature minime sempre superiori ai +15°C nelle ultime settimane, nonostante siamo ormai alla fine del mese di Novembre. Stasera, invece, la temperatura è crollata a +13°C ed è arrivata la pioggia forte, con accumuli che oscillano tra 10 e 20mm in varie zone della città mentre continua a piovere in modo ...

Maltempo Palermo : forti raffiche di vento - alberi crollati e danni : L’area di Palermo e provincia sferzata da forti raffiche di vento: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per crolli di alberi e rami, di cartelloni pubblicitari, per tettoie pericolanti. A Palermo si è verificato il distacco di una tettoia di un edificio in via Sferracavallo. Al Velodromo “Paolo Borsellino” in viale dell’Olimpo si sono distaccate parti delle coperture per le forti raffiche. L'articolo Maltempo ...

Maltempo - crolli e danni al Sud. Allerta gialla a Palermo - : Proseguono i lavori da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per riportare alla normalità la situazione in diverse regioni del Mezzogiorno. danni in Salento e in Calabria mentre in ...

Maltempo - allagamenti a Palermo : la Giunta approva progetto per nuova vasca drenante a Partanna : La Giunta comunale di Palermo nella seduta di ieri pomeriggio, ha approvato un progetto, proposto dall’Area della Rigenerazione urbana e delle Opere pubbliche, per la mitigazione del rischio di allagamenti nell’area di Partanna e Mondello. In particolare, è stata decisa la realizzazione di una vasca drenante per lo smaltimento delle acque meteoriche. L’opera sarà realizzata in via Partanna Mondello, nel tratto compreso tra Via Amarilli e Via ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : allagamenti e disagi : Continua il Maltempo in Sicilia, interessata dalla serata di ieri da forti piogge che hanno colpito in particolare il Catanese e il Palermitano. La pioggia della scorsa notte a Palermo ha causato gravi danni a esercizi commerciali, abitazioni e strade. Il ristorante la Fattoria è stato allagato; in via Corpo di Guardia il torrente cosiddetto “Vadduneddu”, normalmente di piccola portata, è esondato. Il tubo che contiene le acque e che ...

Maltempo Palermo : danni e disagi - allagamenti e strade chiuse in città e provincia : Un’ondata di Maltempo ha investito ieri sera l’area di Palermo e provincia: si sono registrati allagamenti in via Ponte Parco, in via Strada Vicinale Badame, nella zona di Aquino, nella Circonvallazione di Monreale. Piccole frane si sono rilevate vicino ad una palazzina in via Pietro Novelli, dove l’area è stata transennata. Ad Altavilla Milicia un automobilista è rimasto bloccato ed è stato soccorso dai vigili del ...

Maltempo Palermo : folla commossa ai funerali del medico Giuseppe Liotta : Chiesa gremita e folla commossa a Palermo per i funerali di Giuseppe Liotta, il pediatra che ha perso la vita a causa dell’alluvione verificatasi nella notte tra sabato e domenica, mentre si stava recando nell’ospedale di Corleone, dove lavorava. A celebrare la funzione religiosa, nella chiesa Mater Ecclesiae, è l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. Presente anche il sindaco di Palermo. L'articolo Maltempo ...

Maltempo : oggi i funerali del medico Giuseppe Liotta - a Palermo bandiere a mezz’asta : Si terranno oggi i funerali di Giuseppe Liotta, il medico palermitano scomparso sabato sera a nel Corleonese durante l’alluvione che ha investito la provincia di Palermo ed il cui corpo senza vita è stato ritrovato giovedì. Le esequie saranno celebrate alle 10:30 nella chiesa Mater Ecclesiae di viale Francia. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha disposto l’esposizione di bandiere a mezz’asta in segno di lutto, in tutte le ...

Maltempo Palermo - ‘piena’ di percolato nella discarica : “Scongiurato un disastro ambientale” : “In queste ore ho avuto conferma che a Bellolampo, dopo che le abbondanti piogge del fine settimana avevano creato una vera e propria ‘piena’ di percolato dalle vasche già esaurite, la situazione è tornata alla normalità e che la Rap è riuscita a smaltire tutti i liquami inquinanti senza che una sola goccia tracimasse”. Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, spiegando che l’azienda di igiene ambientale ...

Maltempo : ancora disagi a Palermo - ma torna l’acqua in aeroporto : Va avanti a tappe forzate il processo di normalizzazione dell’erogazione idrica a Palermo e in provincia, messa a dura prova dall’ultima ondata di Maltempo che ha riversato fango e detriti negli invasi che approvvigionano i comuni. Ripristinato il funzionamento parziale dell’acquedotto Jato. Dopo avere effettuato i necessari controlli di qualita’, e’ stata immediatamente ripristinata la fornitura per ...