Maltempo | è allarme in Trentino | 3 950 aree di potenziali valanghe

Allerta Meteo - forte Maltempo sull’Italia per il ciclone : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - allarme arancione in 7 Regioni per Martedì 20 Novembre : Allerta Meteo – Dalle prossime ore l’Italia sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato: diffusi e forti temporali su diverse Regioni del centro-sud, specie quelle del versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord, e rinforzo della ventilazione su gran parte del paese, con particolare riferimento all’ingresso di intense correnti di bora sull’alto versante adriatico, di ...

Allarme Maltempo : in Sardegna allerta arancione - forti piogge in arrivo in tutta Italia : In Sardegna è Allarme per il maltempo. Scuole chiuse a Sassari, Alghero e Bosa, nell'Oristanese, a causa degli intensi temporali che, iniziati nella notte, proseguiranno nelle prossime ore. Pioggia intensa anche nel Cagliaritano. La Protezione civile regionale che ha anche emesso un avviso di codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico.La pertubazione non colpirà solo l'isola: il vortice ciclonico di ...

Maltempo Veneto : “Arriva il gelo - allarme per le verdure” : Nei campi sembra primavera, con fiori ed erbe spontanee quasi da raccogliere complici le insospettabili giornate di sole. Sale però la preoccupazione tra gli orticoltori per l’arrivo dell’ondata di freddo annunciata nei prossimi giorni anche in Veneto. In pericolo le verdure coltivate all’aperto come cavoli, verze, cicorie e broccoli suscettibili al repentino abbassamento delle temperature. “Il gelo – sostiene ...

Maltempo - Coldiretti : allarme gelo per le coltivazioni : L’annunciato arrivo del Maltempo con un forte abbassamento delle temperature e gelate trova le coltivazioni impreparate a difendersi dopo un autunno bollente in un anno che si classifica fino ad ora come il piu’ caldo da oltre due secoli, con un temperatura media superiore di 1,77 gradi rispetto alla media. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che in pericolo ci sono soprattutto le verdure invernali coltivate all’aperto come cavoli, ...

Allerta Meteo - allarme per il Maltempo del weekend : temporali e piogge alluvionali in Sardegna - Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata : Allerta Meteo – Il forte maltempo che a partire da Venerdì 16 Novembre colpirà l’Italia meridionale rischia di degenerare in fenomeni molto violenti nel weekend in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Nello specifico, le aree esposte a est (Sardegna tirrenica e tutto il settore jonico del Sud Italia) saranno esposte a piogge torrenziali e violenti temporali che inizieranno proprio Venerdì e poi si intensificheranno tra ...

Maltempo - Coldiretti : “-30% sui prezzi del legno - è allarme speculazione” : allarme speculazione sui prezzi del legno alla segheria crollati di oltre il 30% dopo l’ultima ondata di Maltempo che ha raso al suolo 14 milioni di alberi fra Trentino, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Federforeste in occasione della Giornata del Ringraziamento, l’11 novembre, che chiude tradizionalmente il bilancio di un anno di lavoro nelle campagne e che ...