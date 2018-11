Maltempo | danni nel Cosentino | Coldiretti lancia “regala una pecora”

Maltempo Puglia : la Regione chiederà lo stato di calamità per i danni in Salento : In Puglia prosegue la conta dei danni provocati dal Maltempo e dalla tromba d’aria abbattutasi in Salento. La Regione sosterrà il ripristino dei beni pubblici compromessi, tra cui la chiesa di San Nicola, a Tricase Porto, e il santuario dell’Assunta, a Marina Serra. Il capo di gabinetto della Regione, Claudio Stefanazzi, ha spiegato che appena si sarà conclusa la conta dei danni, si procederà con la dichiarazione dello stato di ...

Maltempo - la regione Puglia : “Emergenza gestita bene - ora bisogna censire i danni” : ”Ho l’impressione, anche sentendo la Protezione civile e i Vigili del Fuoco che la fase emergenziale sia stata gestita in maniera più che efficace, con una macchina straordinaria”. Lo ha detto il capo di Gabinetto della regione Puglia Claudio Stefanazzi a conclusione del sopralluogo a Tricase, Tiggiano, Corsano e Patù, in provincia di Lecce, l’area più colpita il 25 novembre scorso, insieme a Marina Serra, dalla tromba ...

Maltempo Calabria - esondazione Crati : “Gravi danni alle colture” : L’UCI regionale nell’esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione colpita drammaticamente dall’esondazione del Crati, chiede l’immediata attivazione di un tavolo istituzionale regionale al fine di valutare ogni ipotesi di intervento immediato a supporto e a sostegno dei produttori agricoli e delle famiglie interessate. E’ quanto afferma il coordinatore regionale UCI Gaetano Ferraro che ha attivato i canali istituzionali per fronte alla ...

Maltempo Palermo : forti raffiche di vento - alberi crollati e danni : L’area di Palermo e provincia sferzata da forti raffiche di vento: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per crolli di alberi e rami, di cartelloni pubblicitari, per tettoie pericolanti. A Palermo si è verificato il distacco di una tettoia di un edificio in via Sferracavallo. Al Velodromo “Paolo Borsellino” in viale dell’Olimpo si sono distaccate parti delle coperture per le forti raffiche. L'articolo Maltempo ...

Danni per forte Maltempo in Puglia : tromba d'aria devasta il litorale : Il forte maltempo che si è abbattuto in Puglia ha lasciato ingenti Danni. Ieri una tromba d'aria ha devastato oltre 20 km di litorale. Ingenti Danni.

Maltempo Calabria : trombe d’aria e danni - “l’economia di Crotone è in ginocchio” : “L’ennesimo evento meteorologico che ieri ha colpito la citta’ di Crotone rischia di mettere definitivamente in ginocchio la gia’ gracile struttura produttiva della città“: lo spiega in una nota la Fiom-Cgil calabrese, riferendosi alla tromba d’aria che ieri ha investito la città provocando danni ed il ferimento di una persona. Il Maltempo “ha abbattuto tutta la sua virulenza provocando danni ingenti ad ...

La voragine sulla Pontina e i danni del Maltempo al centro sud : Continuano le ricerche di Walter Donà, imprenditore edile di 68 anni, disperso a?San Vito di San Felice Circeo, in provincia di Latina, dopo che la sua auto è finita nella voragine che si è aperta improvvisamente ieri lungo la Pontina. L'auto, travolta da acqua e fango, è stata recuperata dai vigili

Lecce - crolli e danni sulla costa del basso Salento a causa del Maltempo (VIDEO) : Momenti di paura ieri pomeriggio nel sud Salento, specialmente sul Capo di Leuca, dove si è abbattuta una violenta perturbazione del tipo "downburst". Quella che a moltissimi è parsa una tromba d'aria, o peggio un tornado, è stata in realtà probabilmente una nuvola temporalesca che si è allungata fino al suolo. Si tratta di un fenomeno diverso dal tornado e, detto in parole povere, il cosiddetto "downburst" è il vento che si forma davanti ad un ...

Maltempo - crolli e danni al Sud. Allerta gialla a Palermo - : Proseguono i lavori da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per riportare alla normalità la situazione in diverse regioni del Mezzogiorno. danni in Salento e in Calabria mentre in ...

Maltempo - Coldiretti : “Nel Salento gravi danni all’agricoltura” : Il Maltempo che in queste ore sta interessando il Salento, secondo Coldiretti Puglia, ha gia’ causato gravi danni, sia pure ancora non quantificabili, all’agricoltura. La violenta tromba d’aria abbattutasi nella zona di Tricase ha sradicato alberi e danneggiato strutture agricole, mentre i campi sono stata allagati dalla pioggia torrenziale accompagnata da forti grandinate. Per Coldiretti si tratta della dodicesima tromba ...

Maltempo - danni in provincia di Lecce. Tromba d’aria investe un ristorante a Tricase Porto : Una violenta Tromba d’aria si é abbattuta nel Capo di Leuca, investendo molti comuni; Tricase Porto la zona più colpita. Il vortice, generatosi dopo un’improvvisa grandinata, ha provocato il crollo di una facciata della chiesetta di San Nicola e il cedimento ha provocato danni anche ad una abitazione vicina. A Marina Serra é crollata la canonica. Lungo la litoranea verso Tiggiano si registrano muretti crollati e molti alberi caduti, ...

Trombe d'aria e vento - il Salento conta - ancora - i danni del Maltempo : Una tromba d'aria ha causato diversi danni in alcuni comuni del capo di Leuca. Tricase e Patù sono i comuni maggiormente colpiti.

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Danni ingenti - ma ora subito al lavoro” : Ammonta a 614 milioni e 760mila 257 euro la stima complessiva dei danni provocati in Friuli Venezia Giulia dalla recente ondata di Maltempo che, come certificato dai primi anticipi di risorse assegnati dal Governo 6,5 milioni per la Regione), pone l’estremo Nordest come seconda regione più colpita dopo il Veneto. “È una valutazione puntuale – commenta il vicegovernatore regionale con delega alla Protezione civile, Riccardo ...