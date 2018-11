Malore fatale mentre è a caccia con un amico

È morto Luigi Rossi di Montelera - fatale un Malore durante una battuta di caccia : Il mondo dell'imprenditoria piange Luigi Rossi di Montelera, 72 anni, esponente della nobile famiglia piemontese della Martini&Rossi, l'azienda in cui ha mosso i primi passi di una lunga e brillante carriera. Dirigente d'azienda, industriale, politico, si è sentito male durante una battuta di caccia in Val di Rhemes, in Valle d'Aosta. A dare l'allarme è stata la guardia del corpo, da un vicino rifugio, ma il trasporto in ...

Malore fatale - muore un 66enne : CREMONA - Malore fatale per un 66enne questa sera in centro città. L'uomo, originario di Corte de' Cortesi e residente in Guatemala, è spirato in una delle camere dell'albergo ristorante 'Il Duomo'. ...

Boscaiolo stroncato da Malore fatale : Attorno alle 18.40 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato dalla Centrale del 118 per un Boscaiolo colto da malore a Contrà Mantovani . L'uomo T.C., 81 anni, che si stava attardando e aveva ...

Malore fatale durante l'immersione - nulla da fare per un 76enne : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Morto Zanza - re dei playboy romagnoli : Malore fatale dopo l'ultima notte di passione : Amava «amare» ma il suo cuore, per una beffa del destino, non avrebbe retto all'ultima notte di passione: è Morto così, per un malore dopo un rapporto sessuale, Maurizio...

Morto Zanza - re dei playboy romagnoli : Malore fatale dopo l'ultima notte di passione : Amava 'amare' ma il suo cuore, per una beffa del destino, non avrebbe retto all'ultima notte di passione: è Morto così, per un malore dopo un rapporto sessuale, Maurizio Zanfanti , in arte 'Zanza', il ...