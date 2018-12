Mai dire Talk | da giovedì 29 novembre su Italia 1

Manovra - Di Maio : 'Con l'Ue si può trattare - ma senza tradire gli italiani' : Di Maio: non tradiremo gli italiani 'Non dobbiamo aggrapparci a questi numerini: oggi il tema principale è che se l'economia rischia di fermarsi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell'...

Manovra - bilaterale Conte-Juncker al G20 : “Ue ha capito prospettiva riformatrice”. Di Maio : “Trattare senza tradire si può” : Giuseppe Conte ha visto Jean-Claude Juncker a margine del G20 in Argentina e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra italiana. Proprio in queste ore infatti l’esecutivo sta valutando quali rimodulazioni poter fare per andare incontro alle osservazioni dell’Ue e salvaguardare al tempo stesso le riforme: solo ieri si è parlato di un taglio di 5 miliardi, subito smentito da fonti di Palazzo Chigi. “Non ...

Di Maio alla Ue : “Si può trattare - ma senza tradire gli italiani” : Nella trattativa con Bruxelles sulla manovra, «se non si chiede al governo di tradire gli italiani, possiamo portare avanti tutti i punti di caduta e compromessi che vogliamo». Lo ha detto il vicepremier Di Maio sostenendo che il reddito di cittadinanza «come è partito così arriva» e accusando il Pd per la frenata dell’economia perché «l’ultimo gov...

Di Maio : trattare senza tradire italiani : 12.40 "Nella trattativa con l'Ue, se non si chiede al governo di tradire gli italiani,possiamo arrivare a compromessi". Così il vicepremier Di Maio. "L'economia è ferma perché l'ultimo governo del Pd ha fatto una Manovra senza investimenti. Noi mettiamo 37 miliardi per far ripartire l'economia",aggiunge. Il reddito di cittadinanza sarà "come è partito. Proporremo un lavoro e se non si accetterà, si perderà il reddito". Annuncia che ...

Manovra - Di Maio : "Trattare con Ue senza tradire gli italiani" - : Il vicepremier ha ribadito la disponibilità a dialogare con l'Unione Europea per modificare la legge di bilancio, ma senza stravolgere le misure promesse come il reddito di cittadinanza che "arriverà ...

Manovra - Di Maio apre all'Europa : «Si può trattare ma senza tradire gli italiani» : «È logico che l'economia si fermi se l'ultimo governo del Pd ha fatto una Manovra insipida che non aveva alcun investimento», prosegue il capo politico dei Cinquestelle in occasione di una visita, ...