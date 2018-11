: • Cyber News • #Magherini, ecco perché assolti i 3 CC - Cyber_Feed : • Cyber News • #Magherini, ecco perché assolti i 3 CC - NotizieIN : Magherini, ecco perché assolti i 3 CC - fabioingoio1 : RT @cmdotcom: Caso #Magherini, ecco le motivazioni della Cassazione: 'Morte imprevedibile' -

La morte di Riccardo- l'ex calciatore morto in strada a Firenze il 3 marzo 2014 per arresto cardiocircolatorio dopo essere stato immobilizzato dai carabinieri mentre era "in delirio eccitatorio" per "intossicazione da cocaina"- non era "prevedibile". Questo perchè le forze dell'ordine non avevano le "competenze specifiche in materia di arresto di persone in tale stato. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza con cui la Cassazione ha assolto i tre carabinieri imputati, meno di due settimane imputate.(Di giovedì 29 novembre 2018)