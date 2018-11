MacOS non è sicuro come molti pensano

http://feedproxy.goo

(Di giovedì 29 novembre 2018) Tettnang, Germania, 29 novembre 2018 – Molte personeche il sistema operativo dei loro Mac,, sia il piùal mondo. Questa credenza si basa su un mito: i Mac non prendono virus, di nessun tipo. Eppure non è così. Partiamo da una curiosità: state leggendo questo pezzo su un Mac? Avete qualche software antimalware sul computer? Un attimo, è vero, non ne avete bisogno, giusto? Perchénon prende virus, di nessun tipo.Ora tenetevi forte:non è più o meno immune agli attacchi di qualsiasi altro sistema operativo lì fuori e la recente ondata di attacchi diretti ad Apple vuol dire che è tempo, per chi usa una macchina con il logo della Mela, di diventare più responsabile, per sé e per gli altri.Secondo il famoso sito AV-test, nel 2018 sono stati prodotti 81.990 codici malevoli per. Un anno fa ci siamo fermati a poco più di 27 mila mentre il 2016 ...