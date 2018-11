Ma come stanno andando gli inediti dei ragazzi di XFactor?

Demofobi - euroinomani e turboglobalisti. Ecco come stanno uccidendo la democrazia : Il fiduciario dei mercati, l’euroinomane più impenitente, Mario Monti, in un’intervista rilasciata a Der Spiegel ebbe ad asserire senza perifrasi che, al fine di evitare che il costrutto europeo andasse in frantumi, i governi dovrebbero operare con maggiore indipendenza rispetto ai parlamenti e, anzi, erziehen, “educarli” (sic!). La classe dominante e il suo ceto intellettuale di completamento sono ab intrinseco Demofobi: i loro ...

Juventus - Allegri : “Attenti alla Spal - ecco come stanno gli infortunati. Domani giocano…” : A un giorno dalla partita contro la Spal, Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa della vigilia chiedendo attenzione alla squadra: “È la partita dopo la sosta e bisogna fare attenzione. La squadra di Semplici cerca sempre il gioco, anche partendo da dietro. Ha vinto in trasferta a Roma contro i giallorossi e a Bologna, è una squadra fisica e aggressiva, una delle formazioni di bassa classifica più difficili da ...

I sovranisti stanno ai risparmiatori come i politicanti agli speculatori : Al ritorno delle vacanze estive la parziale tregua tra il governo “gialloverde” e i media nazionali è cessata quasi di colpo. Una svolta provocata probabilmente, oltre che dal rapido “dissolvimento” del Partito democratico, anche dalla velocissima crescita della Lega, arrivata, nei sondaggi, a superare abbondantemente anche i trionfatori delle elezioni del marzo scorso. Questa svolta è stata determinata dal cambio di strategia di giornali e ...

Clima - tempesta di neve precoce getta gli USA nel caos : ecco come i cambiamenti climatici stanno trasformando l’inaspettato in qualcosa di normale : A giudicare dalle immagini e dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti orientali, sembra proprio che i meteorologi non si aspettassero le condizioni che si sono venute a creare. La tempesta di neve e ghiaccio, seppur modesta, ha provocato, infatti, almeno 8 vittime, 44 feriti, migliaia di incidenti stradali ed un’incredibile congestione del traffico e dei servizi pubblici. Meteorologi e autorità locali puntano il dito gli uni contro le altre ...

Banche - come stanno quelle italiane dopo gli stress test dell'Europa? : Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm le quattro Banche analizzate dallo studio delle autorità comunitarie per certificare la resistenza agli shock

Banche - come stanno quelle italiane dopo gli stress test dell’Europa? : Venerdì scorso, a borse chiuse, sono arrivati i risultati degli stress test ad opera dell’Autorità bancaria europea sugli istituti europei. Nei test dell’Eba e della Bce (Banca bentrale europea) si ipotizzavano scenari di diversa natura in condizioni avverse per le Banche da qui al 2020, per testare in particolare la capacità di resilienza e di reazione in termini di perdita di capitali e solidità patrimoniale. Ottime notizie per il settore in ...

come stanno le cose tra M5s e Lega sul reddito di cittadinanza : Le misure più importanti Legate alla legge di bilancio , reddito di cittadinanza e introduzione quota 100 sulle pensioni, si faranno nei tempi previsti ma confluiranno in un decreto che sarà approvato ...

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Turnover per preparare bene questa partita - soddisfatto da Milik e Mertens. Ecco come stanno gli infortunati” : Domani la Serie A torna in campo con l’anticipo tra Napoli ed Empoli, partita che è stata presentata da Carlo Ancelotti nella classica conferenza della vigilia. Il tecnico dei partenopei ha iniziato dal ruolo di anti-Juve: “Ci sono parecchie squadre che puntano ad avvicinarsi alla Juve. L’Inter ha fatto una serie positiva, s’è avvicinata come noi e non fa altro che aumentare la competitività del campionato. Si sta ...

Di Marzio : 'Conte-Milan? Ecco come stanno le cose' : Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24 , ha spiegato: ' Secondo me è nel momento migliore per andare al Real, verrebbe visto come l'uomo in grado di invertire la rotta e salvare la stagione. ...

come stanno i conti di Netflix e perché misura il successo in fan su Instagram : Netflix si rialza in fretta e inizia a correre. Dopo una secondo trimestre deludente, la società ha chiuso un terzo periodo oltre le attese sia nel conto economico che (soprattutto) per i nuovi utenti. Il titolo ha reagito con un balzo del 10%. La piattaforma continua a giocarsi molto con le produzioni originali. E per attrarre talenti usa anche Instagram. Fatturato e utile in crescita Netflix ha chiuso il terzo trimestre con un utile ...

Inter a pezzi - ecco come stanno Nainggolan - Brozovic e Perisic : Sospiro di sollievo per Politano , preoccupazione per Perisic e Brozovic , ansia per Nainggolan . Questi i sentimenti provati dai tifosi dell'Inter dopo il derby vinto contro il Milan. A fronte dei 3 ...

CADUTE PALIO DI SIENA - FANTINI TRAVOLTI DA CAVALLI SCOSSI/ Video - sanitari in Piazza del Campo : come stanno : PALIO di SIENA 2018, FANTINI e addetti TRAVOLTI, Video: paura per le CADUTE in Piazza del Campo, sanitari della Croce Rossa costretti ad intervenire con tanto di barelle (Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 18:29:00 GMT)

