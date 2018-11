Lunedì 3 dicembre la cerimonia di premiazione dei Concorsi Letterari e Giornalistici

Nero a Metà : anticipazioni terza puntata di Lunedì 3 dicembre 2018 : Nero a Metà - Claudia Amendola, Rosa Diletta Rossi e Miguel Gobbo Diaz Rai 1 dedicherà sei prime serate alla nuova fiction Nero a Metà , diretta da Marco Pontecorvo per Cattleya e Rai Fiction. Ma, fatta eccezione per la prima, ogni serata sarà suddivisa in due episodi da 50 minuti circa ciascuno, che parallelamente racconteranno un singolo caso poliziesco e porteranno avanti la linea orizzontale della serie, quella che ruota attorno ai legami tra ...

Gran Galaà del Calcio AIC - orari e programma di Lunedì 3 dicembre. Sarà premiato l'11 ideale della Serie A : Partner dell'evento sono Sky Sport , Soccer Illustrated e Radio 105 . I premi Nel corso della serata verrà premiato quello che per il 2018 è stato votato come l'undici ideale della Serie ...

Lunedi 5 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : Black PantherRivelazione della scorsa stagione per il cinecomic Marvel, con Chadwick Boseman e e Michael B. Jordan. Il principe T'Challa eredita dal padre trono e poteri che usera' per sfidare i nemici.(SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15 e SKY Cinema HITS/HD canale 304 ore 21.45) E' già ieri Antonio Albanese e Fabio De Luigi nella commedia remake di 'Ricomincio da capo'. In Spagna per un servizio sulle cicogne, un giornalista si ...