Luigi Di Maio | sequestrato un terreno dell' azienda di famiglia | il sospetto della polizia

Luigi Di Maio pizzaiolo "non inquadrato" a Pomigliano d'Arco per un anno : Dopo le polemiche scatenate dall'inchiesta delle Iene - che ha svelato che il padre di Luigi Di Maio avrebbe assunto dei dipendenti in nero - il Fatto Quotidiano riporta alla luce un anno di lavoro da "non inquadrato" del futuro vicepremier alla pizzeria "La Dalila" di Pomigliano d'Arco.Scopriamo dalla viva voce di chi serve ai tavoli, prepara le pietanze e tiene aperto il il locale che il futuro vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di ...

Luigi Di Maio pizzaiolo non inquadrato a Pomigliano d'Arco per un anno : Dopo le polemiche scatenate dall'inchiesta delle Iene - che ha svelato che il padre di Luigi Di Maio avrebbe assunto dei dipendenti in nero - il Fatto Quotidiano riporta alla luce un anno di lavoro da "non inquadrato" del futuro vicepremier alla pizzeria "La Dalila" di Pomigliano d'Arco.Scopriamo dalla viva voce di chi serve ai tavoli, prepara le pietanze e tiene aperto il il locale che il futuro vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di ...

M5s - i 30 congiurati pronti a scaricare Luigi Di Maio per Matteo Salvini : ecco il loro simbolo : In mano agli ex grillini c' è già una lista di una trentina di deputati, manovalanza parlamentare poco nota ai riflettori, classe politica selezionata dalla cosiddetta società civile che non ha un ...

Lavoro nero nell'azienda - Luigi Di Maio sotto botta. Pubblica i documenti ma non chiariscono il caso. Si apre il conflitto d'interessi sugli ispettori del lavoro : Scende sul terreno di battaglia il ministro della Difesa. Non per proteggere i confini italiani italiani bensì quelli del Movimento 5 Stelle. Anche Elisabetta Trenta si schiera con Luigi Di Maio dopo che la trasmissione Le Iene ha rivelato casi di lavoro nero nell'azienda del padre. "È inaccettabile - scrive su Facebook - accostare questa farsa al caso del papà della Boschi. Chi muove attacchi contro Di Maio è senza ...

Luigi Di Maio : "Ecco i documenti della mia assunzione" : "Massima trasparenza, sempre". Si conclude così, con uno slogan in pieno stile pentastellato, il breve post pubblicato sul sito ilblogdellestelle.it con cui il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, si difende dalle polemiche degli ultimi giorni."Oggi, come promesso, pubblico i documenti che dimostrano l"assunzione nell"azienda di mio padre e le relative buste paga per il periodo di lavoro. Trovate tutto in questo file", scrive il ministro del ...

Luigi Di Maio smonta le bugie e l’ipocrisia di Repubblica in diretta TV davanti al suo direttore : Ecco come Luigi Di Maio smonta le bugie e l’ipocrisia di Repubblica. Il 10 gennaio 2018 uscì la notizia della ‘soffiata’ di Renzi a De Benedetti, che gli valse 600mila euro in Borsa. Lo scandalo, uno dei più grossi degli ultimi decenni, si riferisce alla telefonata che nel gennaio 2015 l’allora presidente del Gruppo Espresso (che edita Repubblica) fece al suo broker per invitarlo a comprare azioni di banche popolari. De Benedetti spiegò di aver ...

Scontro Di Maio-Calabresi in tv : "M5s querela mio padre Luigi"/ Video - Ministro : "Repubblica dice bugie" - IlSussidiario.net : Scontro in tv tra Mario Calabresi e Di Maio: Video DiMartedì, giornalista 'avete querelato mio padre Luigi', replica Ministro 'voi sbagliate e dite bugie'

Di Battista : “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro : Di Battista: “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro Il caso del padre di Luigi di Maio che aveva lavoratori in nero sulla propria azienda ha alzato un polverone per i 5 stelle, in molti si sono schierati a favore di Luigi, ma una parte politica attacca Luigi. Quella di Luigi Di Maio sulla vicenda di suo padre è stata “una reazione da signore, una reazione da Luigi Di Maio”. Lo ...

Operai in nero nella ditta dei Di Maio - tutti gli aspetti da chiarire nella vicenda : dalla causa in corso al contratto di Luigi : Luigi Di Maio sapeva della causa intentata contro la società di cui è socio al 50% da uno dei lavoratori tenuti a nero dal padre? Il vicepremier ha chiesto al suo genitore se quello di Salvatore Pizzo fosse l’unico caso di dipendente senza regolare contratto? L’attuale ministro del Lavoro quando presenterà i documenti che certificano la sua regolare assunzione quando ha lavorato da muratore nella ditta del padre? All’indomani ...

Calabresi : "M5s ha querelato mio padre Luigi anziché me" | Di Maio : anche voi sbagliate : Botta e risposta in tv sulla libertà di stampa tra il direttore di "Repubblica" e il leader grillino.

Caso Le Iene – lavoro nero - le 5 domande del PD : “Luigi Di Maio era regolarmente assunto?” : Il Partito Democratico affonda il colpo sulla vicenda del presunto lavoro nero nella ditta di famiglia di Di Maio e chiede chiarimenti direttamente al vicepresidente del Consiglio e ministro del lavoro: "Quando ha lavorato per la ditta del padre, era regolarmente assunto? E perché nel suo curriculum non si parla dell'Ardima?"Continua a leggere

Luigi Di Maio - la causa del dipendente alla società di famiglia quando il vicepremier era già socio : Domenico Sposito , dipendente della Ardima Costruzioni , la ditta di Antonio Di Maio , padre del vicepremier Luigi, e Paolina Esposito , ha fatto causa per farsi riconoscere le ore lavorate 'in nero '.

Luigi Di Maio era già socio dell’azienda di famiglia durante la causa per lavoro in nero : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, era già socio dell'azienda di famiglia nel 2014, quando era in corso la causa del dipendente dell'azienda di famiglia alla stessa società per regolarizzare la sua posizione a seguito del lavoro svolto in nero. Il procedimento si è concluso, in primo grado, nel 2016: ora si attende l'Appello.Continua a leggere

Restitution Day - il M5S in piazza Duomo con Luigi Di Maio : L'Aquila - "Oggi, mercoledì 28 alle ore 10, in piazza del Duomo a L’Aquila, insieme al vicepremier Luigi di Maio, scopriremo quali progetti saranno finanziati a favore dei cittadini abruzzesi grazie al taglio dello stipendio dei consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle Sara Marcozzi, candidata presidente, Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Riccardo Mercante e Gianluca Ranieri. 'Accorciamo le distanze' non è ...