L' Ue va avanti | procedura di infrazione per l' Italia sempre più vicina

(Di giovedì 29 novembre 2018) Il passo formale è arrivato: il Comitato economico e finanziario, composto dai direttori del Tesoro degli altri Stati dell'eurozona, si è riunito oggi a Bruxelles e ha approvato l'analisi della Commissione Europea sulla legge di bilanciona. E' il disco verde che mancava per ladiper deficit eccessivo legato al debito, l'ok necessario alla Commissione per cominciare a formulare la sua raccomandazione all': arriverà prima di Natale, prevedibilmente il 19 dicembre, nella settimana che segue il Consiglio europeo di fine anno.Come previsto, l'Europa va. Anche se tutti gli attori in campo, sia gli europei che glini, continuano ad auspicare il dialogo. L'ok del comitato economico e finanziario, sulla base dell'articolo 126.4 del Trattato sul funzionamento dell'Ue, step tecnico fondamentale per ladi, ...