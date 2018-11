ilfoglio

: L’ossessione georgiana. Tbilisi ha un nuovo presidente che fa fumare Putin. Sfilarsi senza provocare - @Micol_Fla - ilfoglio_it : L’ossessione georgiana. Tbilisi ha un nuovo presidente che fa fumare Putin. Sfilarsi senza provocare - @Micol_Fla -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Roma. La Georgia, come l’Ucraina, è un’ossessione per il Cremlino. Qualunque cosa fosse successa giovedì nelle urne a Tbilisi, sia che gli elettori avessero votato per Grigol Vashadze o per Salome Zurabishvili, Mosca sapeva che non avrebbe potuto sperare in una vittoria filorussa. Alla fine ha vinto