Lirfl rugby a 13 | coach Marini dopo il test con BARA | «Contento della prestazione di

(Di giovedì 29 novembre 2018) Roma – La Nazionale italiana dia 13 non ce l’ha fatta a chiudere l’anno con un successo. Nelmatch di domenica scorsa a Spoleto, gli azzurri sono stati battuti da(British AsianAssociation) per 28-18. Unmatch che si annunciava duro e si è confermato tale e che tra l’altro è stato abbondantemente “annaffiato” dalle forti piogge che hanno caratterizzato tutto il week-end.E’Riccardo, che assieme a Pierpaolo Rotilio guida la Nazionale, a commentare larappresentativa azzurraLega ItalianaFootball League (). «Siamo molto contenti di ciò che abbiamo visto – spiega il tecnico – I ragazzi non si sono risparmiati e hanno accettato anche lo scontro fisico contro avversari di stazza notevole. Hanno fatto buone cose in attacco e in difesa: considerando che il gruppo contava principalmente su quattro giocatori ...