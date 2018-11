Lino Guanciale parla di Alessandra Mastronardi | “Siamo simili”

L'Allieva 3 - la terza stagione ci sarà? / Anticipazioni : le parole di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale - IlSussidiario.net : L'Allieva 3 si farà? A poche ore dalla fine della seconda stagione, ecco le indiscrezioni e le news sul possibile continuo della serie

L’allieva 2 - ultimo appuntamento con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale : ultimo appuntamento per la seconda stagione de L’allieva 2 con Alice chiamata a delle scelte importanti per il suo cuore: in onda su Rai1 giovedì 29 novembre alle 21.25 la fiction di successo negli ascolti tratta dai romanzi di Alessia Gazzola e interpretata da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. L’allieva 2, anticipazioni primo episodio Nel primo episodio dal titolo Omega come omicidio, Claudio annuncia ad Alice che ...

Anticipazioni L'Allieva 3 - possibile addio di Lino Guanciale : 'Ho fame di progetti nuovi' : Questa sera si conclude su Raiuno la seconda stagione della fiction L'Allieva con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. I fan, però, si chiedono già se ci sarà modo di vedere anche il terzo capitolo di questa fiction che anche quest'anno ha registrato ottimi risultati d'ascolto in prime time, conquistando l'attenzione di oltre 5 milioni di fedelissimi spettatori a settimana. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali da ...

Lino Guanciale : 'Non vuol dire che una terza stagione de L'Allieva non possa essere forte' : Giovedì 29 novembre viene trasmesso su Rai Uno l'appuntamento conclusivo che pone fine alla seconda stagione della fiction L'Allieva 2, con protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Il pubblico spera nella possibilità di un proseguimento della serie che ha fatto innamorare i milioni di telespettatori italiani incuriositi dalla storia di Claudio e Alice. L'autrice Alessia Gazzola ha scritto altri libri, sempre con riferimento alla ...

Lino Guanciale rivela : 'E' brutto mandare avanti le cose per inerzia' : Lino Guanciale nel corso di queste settimane ha concesso molte interviste a settimanali di rilievo, tra i quali spicca quella per 'Tv Sorrisi e Canzoni', nella quale ha parlato del suo momento d'oro per ciò che concerne la carriera lavorativa. La fiction per lui avrebbe avuto un ruolo fondamentale, contribuendo alla notorietà del protagonista della serie televisiva trasmessa su Rai Uno. L'abruzzese ha avuto infatti modo di analizzare questo ...

Lino Guanciale : 'Di mio sono una persona affettuosa ma non troppo espansiva' : Lino Guanciale ha concesso un'intervista al settimanale 'Tv Sorrisi E Canzoni' in cui ha parlato della carriera lavorativa che continua a regalargli successi, uno dietro l'altro. L'attore ha la capacità di non stancare mai il pubblico, forse anche per il fatto che si mette sempre a confronto con personaggi innovativi, come ha dimostrato nel corso di queste stagioni televisive. Inoltre, l'attore non ha voluto lasciare il teatro, sua grande ...

Lino Guanciale : 'Io preferisco non guardarmi la sera della messa in onda' : L'attore Lino Guanciale ha parlato in una recente intervista a 'Tv Sorrisi E Canzoni' di alcuni 'segreti' legati al mondo della fiction di cui è protagonista indiscusso da molti anni. L'avezzanese non ha nascosto di essere particolarmente legato al personaggio di Claudio Conforti interpretato nella serie televisiva 'L'Allieva 2' dove fa coppia con la collega Alessandra Mastronardi. Guanciale riesce ad ottenere un successo dietro l'altro, avendo ...

Lino Guanciale : 'E' stato bello un compleanno in piazza con lo striscione' : Lino Guanciale è stato protagonista di un'intervista al settimanale 'Tv Sorrisi E Canzoni' dove ha avuto modo di porre l'accento sul momento così importante nella sua carriera lavorativa. L'attore ha rivelato di essere contento per il successo ottenuto con la fiction 'L'Allieva' nella quale veste i panni del medico legale Claudio Conforti. L'abruzzese riesce a ottenere un successo dietro l'altro, come confermano le prime due serie televisive ...

Lino Guanciale e la 'confortite' : 'E' una cosa divertente' : Lino Guanciale è stato protagonista di un'intervista a Tv Sorrisi E Canzoni in cui ha avuto modo di porre l'accento sul momento magico nella sua carriera. Al successo della fiction 'Non Dirlo Al Mio Capo 2', iniziata nel mese di settembre, ha fatto seguito la seconda stagione de 'L'Allieva' e in entrambe le occasioni ha lavorato con due attrici di grande rilievo come Vanessa Incontrada e Alessandra Mastronardi. Con queste due colleghe, Lino ...

Lino Guanciale - le dichiarazioni dell'attore : 'Per ballare dovevo proprio essere ubriaco' : Lino Guanciale ha concesso una nuova intervista al settimanale Tv Sorrisi E Canzoni in cui ha avuto modo di parlare della sua carriera lavorativa che procede a gonfie vele. L'attore ha rivelato di essere contento dell'affetto delle fan che gli fanno sentire il loro sostegno, ma ha spiegato di essere molto timido, come confermano queste dichiarazioni da parte del protagonista della fiction di Rai Uno: "Sono sempre un po' imbarazzato quando mi si ...

Lino Guanciale confessa : 'Sono sempre imbarazzato quando mi si chiede una foto' : Lino Guanciale ha concesso un'intervista al settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni' nella quale ha concentrato l'attenzione sul legame splendido che ha con le sue fan. L'attore si è detto contento del momento positivo nella sua carriera lavorativa, nella quale sta riuscendo ad ottenere un successo dietro l'altro in attesa di nuove fiction in uscita nel periodo primaverile. A teatro l'abruzzese riesce a fare il tutto esaurito ed è tornato in scena da ...

Alessandra Mastronardi - le sue parole : 'Per Lino Guanciale ho una passione' : Alessandra Mastronardi è stata protagonista di un'intervista al settimanale Mio in cui ha avuto modo di porre l'accento sulla sua carriera lavorativa, in particolare sul successo della fiction 'L'Allieva' giunta alla sua seconda stagione. Nella fiction, ispirata alla penna della scrittrice Alessia Gazzola, l'attrice veste i panni della protagonista Alice, una donna alle prese con una nuova confusione sentimentale, ma che non riesce mai a ...

Lino Guanciale : 'Quando sei agli inizi non sai come andrà a finire' : Lino Guanciale ha parlato a Tv sorrisi e canzoni del periodo d'oro nella sua carriera lavorativa come confermano i successi ottenuti all'inizio di questa stagione televisiva con le serie tv 'Non Dirlo Al Mio Capo' e 'L'Allieva'. L'abruzzese ha detto in diverse occasioni di essere felice, ma non si limita a guardare al risultato raggiunto, piuttosto vuole pensare a progetti nuovi che possano sorprendere i milioni di telespettatori ...

Lino Guanciale : 'A fine maggio sarò libero e vorrei far rifiatare gli spettatori' : Lino Guanciale ha concesso un'intervista al settimanale Tv Sorrisi E Canzoni in cui ha avuto modo di parlare dei suoi progetti lavorativi, partendo dagli inizi nel mondo dello spettacolo. L'avezzanese ha fatto notare quanto siano stati difficili i primi tempi quando si chiedeva cosa avrebbe fatto in futuro, ma adesso il successo procede a gonfie vele e qualsiasi fiction alla quale prende parte rappresenta una garanzia. Il protagonista della ...