Lidia Ravera e la serie ' Old Friends' la scrittrice porta in tv la terza età

ilmessaggero

: Anziani: Lidia Ravera lavora a 'Old Friends', sitcom tv contro stereotipi - GoSalute : Anziani: Lidia Ravera lavora a 'Old Friends', sitcom tv contro stereotipi - federicofecondo : @LauraFerrato Piangi pure di Lidia Ravera. La misura eroica di Andrea Marcolongo -

(Di giovedì 29 novembre 2018) 'Non avrò pace finché non avrò modificato l'immagine brutta di vecchiaia che ognuno ha dentro di sé, finché non capirete che i vecchi non esistono, ma esiste solo chi ha più passato e meno futuro, e ...