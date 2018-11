L’ESA lancia il concorso “Il Clima dallo Spazio” | per “andare oltre le tabelle

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 novembre 2018) Sei un artista con un interesse per l’osservazione della Terra ed il? Ti piacerebbe ottenere il posto di artista ospite per tre mesi presso lo stabilimento ESA nel Regno Unito? Allora ecco la tua occasione: partecipa al“IlSpazio” prima del 31 dicembre.L’ESA è alla ricerca di un artista creativo per coinvolgere il pubblico sull’importanza dei dati sulraccolti dai satelliti di osservazione della Terra.Al vincitore sarà offerta un’opportunità finanziata, di tre mesi, per sviluppare un concetto artistico originale con ilte Office dell’ESA presso il Centro Europeo per le Applicazioni Spaziali e le Telecomunicazioni (ECSAT) ad Harwell, Regno Unito.Il lavoro artistico finale sarà esposto al Simposio di livello internazionale Living Planet a Milano, a maggio 2019, e sarà utilizzato per la comunicazione ...