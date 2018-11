Leclerc è il nuovo Hamilton? Zanardi | Merita la Ferrari | è giovane e ricco di

F1 Ferrari - Arrivabene : «Leclerc nuovo Senna? Sa prendersi responsabilità» : SUZUKA - Il Mondiale non ancora finito, la monoposto ideale e il futuro della Ferrari: il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, al termine della prima giornata di libere a Suzuka. ' Mancano ancora cinque gare alla fine, è vero e non si può negare che nelle ultime cinque gare ci siano stati dei problemi. Come ho già ...