ilfattoquotidiano

: Le vendite online vanno a gonfie vele, gli italiani comprano libri e viaggi, ma anche cibo - Cascavel47 : Le vendite online vanno a gonfie vele, gli italiani comprano libri e viaggi, ma anche cibo - wireditalia : Alcuni consigli per preparare la propria azienda alle vendite online verso la Cina - aurora40298639 : RT @BTSItalia_twt: ?I @BTS_twt collaboreranno col brand giapponese PLAY UP per delle lenti a contatto colorate. Il sito e le vendite online… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Quanti acquisti fateogni anno, e cosa comprate? Sono le domande a cui dà risposta sul piano globale e nazionale l’annuale Nielsen Connected Commerce Report 2018, una relazione che fa il punto sul cosiddetto eCommerce, le. Del resto nell’era digitale valutare solo quello che si compra nei negozi fisici non ha più senso. È così che emergono dati decisamente positivi per l’Italia non solo sul piano delle cifre, mae soprattutto sui contenuti.Si scopre così che nel Belpaese chi fa acquistiamaare, leggere, ascoltare musica. E apprezza la moda. Infatti, a fare la parte del leone nellesono statie musica, e moda, con percentuali pari rispettivamente al 61%, 56% e 56% di consumatori che le hanno scelte. La progressiva fiducia negli acquistici ha portati a incrementarel’acquistodi ...