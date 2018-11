Le regole di Elisabetta II per i regali di Natale

vanityfair

: Le regole della Regina Elisabetta per i regali di Natale - AdamFerrari1984 : Le regole della Regina Elisabetta per i regali di Natale - infoitcultura : Regina Elisabetta, tutte le regole per i regali di Natale -

(Di giovedì 29 novembre 2018)in casa Windsorin casa Windsorin casa Windsorin casa Windsorin casa Windsorin casa Windsorin casa Windsorin casa Windsorin casa Windsorin casa Windsorin casa Windsorin casa Windsorin casa WindsorIlsi avvicina e come da tradizione i membri della famiglia reale inglese scarteranno i loronella tenuta di Sandringham, nel Norfolk. Una cerimonia che segueprecise fissate da decenni dalla ReginaII in persona. I doni, innanzitutto, si aprono non il 25 ma il 24: l’appuntamento è alle 18, vicino all’albero allestito nel salone rosso, mentre viene servito tè con biscotti.LEGGI ANCHESe la regina invita la mamma di Meghan Markle a fare parte delrealeUna volta che la famiglia è tutta riunita, tocca al principe Filippo dare il via libera all’apertura dei ...