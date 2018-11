Le iniziative per Santa Lucia 2018

GIORNATA SULLA DISABILITÀ. LE iniziative A MARSALA PER IL 3 DICEMBRE : In mattinata al Complesso San Pietro; nel pomeriggio il Consiglio comunale "aperto" Doppio appuntamento a MARSALA per la "GIORNATA internazionale delle persone con disabilità" che ricorre lunedì ...

ENEA e Maire Tecnimont firmano accordo per iniziative nel campo delle nuove tecnologie per la transizione energetica : Oggi, durante i lavori dell’evento “NextChem – Maire Tecnimont per l’Innovazione”, Maire Tecnimont ed ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, hanno firmato un accordo per sviluppare insieme iniziative tecnologiche nel campo della transizione energetica. Secondo l’accordo, Maire Tecnimont ed ENEA realizzeranno insieme progetti nel campo della chimica verde e dell’economia circolare, ...

40 dalla legge basaglia - le iniziative della regione umbria : barberini - "tre giornate per rilanciare la discussione sul tema della salute ... : Perugia " Tre giorni di eventi e riflessioni con esperti, cittadini e rappresentanti del mondo associativo, sulle prospettive dei servizi per la salute mentale, a quarant'anni dalla legge basaglia che ha decretato la chiusura dei manicomi: è quanto ha promosso e organizzato la regione ...

HIV : una campagna in realtà aumentata e un nuovo checkpoint tra le iniziative per non abbassare la guardia : Una mano che, idealmente, rappresenta i progressi scientifici e l’informazione, fa esplodere la bolla che racchiude le persone che convivono con l’HIV, permettendo loro di uscire dall’isolamento e tornare a vivere in società alla pari degli altri. Il tutto con uno stile che richiama Keith Haring, artista morto di AIDS nel 1990. È questo il soggetto dell’opera di Knet, il cui vero nome è Carlo Oneto, street artist di Salerno che ha già ...

#NONSOLOGGI : Tutte le iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne e per la tutela delle vittime vulnerabili : Spettacoli, convegni, dibattiti e campagne di sensibilizzazione. Consiglio regionale, Questura di Torino, Regione Piemonte e Associazioni del territorio si uniscono per offrire un articolato ...

Vodafone Black Friday - offerte e iniziative per gli utenti | Tutte le promo attive : In occasione del Black Friday 2018, la Vodafone ha lanciato tante iniziative sia per i nuovi clienti che per i vecchi Vodafone Black Friday, offerte e iniziative per vecchi e nuovi clienti. Fonte foto:...

Scuola - giornata nazionale della sicurezza : iniziative in 500 istituti. Ma a Bologna si resta a casa per il freddo : giornata nazionale della sicurezza nelle scuole con sciarpa e cappotto in aula a Bologna. Oggi il ministero ha organizzato oltre 500 eventi in tutta Italia per riflettere sul tema anche in memoria di chi ha perso la vita in passato negli incidenti avvenuti a Scuola. Ma nel capoluogo dell’Emilia Romagna in queste ore i presidi e gli studenti di alcuni licei, in particolar modo il “Copernico”, hanno dovuto lottare per avere almeno il ...

BLACK FRIDAY 2018 " A SAN VITO DEI NORMANNI TANTE iniziative IN CENTRO PER I BAMBINI : Nello specifico avranno luogo i seguenti spettacoli: uno spettacolo di fuoco; uno spettacolo di danza e teatro, che ricorda il cinema muto, tenuto da un'originale artista, che vestirà i panni del ...

Vodafone propone tante iniziative per la settimana del RED Friday (e non solo) : Anche per Vodafone questa è la settimana del Black Friday, solo che per l'operatore rosso si tratta del RED Friday. Scopriamo iniziative e offerte dedicate a nuovi e già clienti che sono e saranno disponibili in questi giorni. L'articolo Vodafone propone tante iniziative per la settimana del RED Friday (e non solo) proviene da TuttoAndroid.

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne : tutte le iniziative in programma : Anche lo sport farà parte delle iniziative in programma e domenica 25 novembre allo Stadio Chersoni di Iolo alle 14,30 andrà in scena il test match - internazionale di rugby femminile tra la ...

IMOLA il comune organizza una serie di iniziative per il 25 novembre giornata internazionale contro il femminicidio : I numerosi casi di cronaca ci raccontano di donne e madri uccise per mano di chi dovrebbe amarle e proteggerle e ci raccontano altresì di carnefici che sono vittime della loro stessa debolezza umana. ...