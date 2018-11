agi

: RT @Agenzia_Italia: Le accuse di #sessismo al M5s per i commenti alla deputata #Siracusano, che li pubblica - pierapis : RT @Agenzia_Italia: Le accuse di #sessismo al M5s per i commenti alla deputata #Siracusano, che li pubblica - contribuenti : Le accuse di sessismo al M5s per i commenti alla deputata Siracusano, che li pubblica - fisco24_info : Le accuse di sessismo al M5s per i commenti alla deputata Siracusano, che li pubblica: È scontro tra M5s e Forza It… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) È scontro tra M5s e Forza Italia per gli insulti sessisti rivoltiparlamentare Matildeda parte di un sito web collegato al Movimento 5 stelle. Il caso scoppia in un'Aula della Camera impegnata nell'esame degli ordini del giorno sul decreto Sicurezza, ed è subito bagarre.'azzurra' arriva la solidarietà del presidente della Camera, Roberto Fico.Ma le polemiche, dopo il caos nell'Assemblea di Montecitorio, non si placano. A sollevare il caso è Francesco Paolo Sisto che ha denunciato un "attacco web" da parte del "blog del M5s":"Un ignobile attacco a testa bassa contro la collega Matilde, 'colpevole' di aver difeso strenuamente il nostro leader Silvio Berlusconi. Ma un parlamentare - ha affermato Sisto - ha il pieno diritto di esprimere le proprie ...