Lazio | sconfitta indolore e secondo posto nel girone | Milan | adesso è tutto nelle tue

calcioweb.eu

: Apollon – Lazio, Acerbi nel post gara: “Non abbiamo alibi, sconfitta meritata. Ora pensiamo al Chievo”… - angololaziali : Apollon – Lazio, Acerbi nel post gara: “Non abbiamo alibi, sconfitta meritata. Ora pensiamo al Chievo”… - vola_lazio : - LALAZIOMIA : -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Dopo la Champions League sono andate in scena anche le partite di Europa League, è una giornata di verdetti per gli altri è statorimandato all’ultima giornata. Il 5^ turno ha regalato grande spettacolo ma soprarisultati a sorpresa, due le squadre italiane impegnate: laed ilper la squadra di Simone Inzaghi, il tecnico biancoceleste ha optato per il turnover, la testa infatti era rivolta all’importante gara di campionato contro il Chievo, laaveva già staccato il pass per i sedicesimi di finale ma poteva ancora ambire al primo. Niente da fare per gli uomini di Inzaghi, è matematico ilin classifica ed il sorteggio per i sedicesimi potrebbe regalare un osso duro. Ma è ancora presto per pensarci, lapuò godersi il passaggio del turno.Spada/LaPresse Ben diversa invece la situazione per il ...