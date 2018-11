Lazio | 491 beni immobili confiscati alle mafie tornano a disposizione dei Comuni Anche la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 novembre 2018) Sarà il Comune di Sacrofano a decidere il futuro della villa dove viveva ‘er Cecato’ Massimo Carminati fino al giorno del suo arresto-show. Così come Virginia Raggi e i suoi dovranno trovare una destinazione e un gestore idonei per cambiare la storia della villetta di Morena, appartenuta al boss della camorra “romana”, Michele Senese. Stessa cosa per i tanti appartamenti dei clan sinti come i Casamonica, gli Spada e i Di Silvio. Sono 491 ialla criminalità organizzata tornati nella disponibilità della Regionee per i quali ihanno fatto richiesta di riassegnazione, per un valore totale di oltre 84 milioni di euro. Di questa lunga lista, 34 fra appartamenti e villini saranno gestiti direttamente dalla Regione, mentre gli altri saranno destinati ai varidi competenza, fra quelli che ne hanno fatto richiesta. Solo nella città di Roma, ad ...