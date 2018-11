L' azienda Di Maio? È della madre Che per legge non potrebbe ricoprire incarichi privati

Padre di Di Maio - subisce il sequestro dei depositi di rifiuti della sua azienda : Padre di Di Maio si vede sequestrare i depositi dei rifiuti presenti nella sua azienda dalla polizia municipale. Mariglianella (Napoli) – Tre agenti della polizia municipale sono andati in corso Umberto 69 a Mariglianella (Napoli), nello stabile di cui è comproprietario al 50 per cento il Padre del vicepremier Luigi Di Maio e dove ha sede l’impresa di costruzioni finita nella bufera mediatica per presunte irregolarità nella ...

Di Maio sul suo blog pubblica il contratto con l’azienda del padre : Di Maio: “su di me solo menzogne” e ripubblica anche le sue dichiarazioni patrimoniali e di reddito Il vicepremier M5s posta le carte che dimostrano come abbia lavorato regolarmente nella Ardima, la ditta ora al centro della questione dei dipendenti in nero. E ripubblica anche le sue dichiarazioni patrimoniali e di reddito: “Potrete vedere come la mia quota di partecipazione – scrive – sia sempre stata regolarmente ...

Andrea Romano (Pd) : “Di Maio risponda a Parlamento su azienda di famiglia - M5s abituati a mentire” : Il deputato del Pd, Andrea Romano, intervistato da Fanpage.it, va all'attacco del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio per le vicende dell'azienda di famiglia di cui è socio: "Deve riferire in Parlamento, racconti cosa sa dell'azienda di cui è socio". E accusa i vertici del M5s: "La loro è una abitudine a mentire su cosa fanno".Continua a leggere

Luigi Di Maio - sequestrato un terreno dell'azienda di famiglia : il sospetto della polizia : La polizia municipale di Mariglianella, in provincia di Napoli, ha messo sotto 'sequestro parziale' un terreno di proprietà al 50% del padre di Luigi Di Maio . Su quel pezzo di terra sorge l'azienda ...

Di Maio e le accuse all'azienda del padre : menzogne - pubblico tutto | : In un post sul blog delle Stelle il ministro del Lavoro risponde alle accuse di aver lavorato in nero nell'azienda di famiglia e pubblica i documenti dell'assunzione e le relative buste paga. "I fatti ...

Operai in nero nell’azienda Di Maio - Di Battista accusa Boschi su Fb e lei cancella il commento : Prosegue la polemica tra gli esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle scaturita dalla notizia relativa ai casi di lavoro nero nell'azienda del padre del vicepremier Luigi Di Maio. L'ex deputato M5S Alessandro Di Battista ha replicato alla versione della Boschi accusandola di avere "la faccia come il culo". Boschi ha respinto le accuse di Di Battista e l'ex deputato è tornato a sostenere la propria tesi pubblicando un lungo ...

Di Maio dimostra che non ha lavorato a nero nell'azienda del padre : Luigi Di Maio passa al contrattacco. Dopo la vicenda che ha coinvolto il padre e l'azienda, con l'accusa di aver fatto lavorare più dipendenti senza contratto regolare, il vicepremier 5 stelle si difende e pubblica online tutte le carte per dimostrare che lui non ha mai lavorato in 'nero'. E tentare così di mettere la parola 'fine' a quelle che definisce "menzogne". "Pubblico nuovamente ...

Lavoro nero nell'azienda - Luigi Di Maio sotto botta. Pubblica i documenti ma non chiariscono il caso. Si apre il conflitto d'interessi sugli ispettori del lavoro : Scende sul terreno di battaglia il ministro della Difesa. Non per proteggere i confini italiani italiani bensì quelli del Movimento 5 Stelle. Anche Elisabetta Trenta si schiera con Luigi Di Maio dopo che la trasmissione Le Iene ha rivelato casi di lavoro nero nell'azienda del padre. "È inaccettabile - scrive su Facebook - accostare questa farsa al caso del papà della Boschi. Chi muove attacchi contro Di Maio è senza ...

Di Maio si difende : 'circolano menzogne' e pubblica tutto su assunzione nell'azienda del padre : 'Non c'era la mia partecipazione, ne sono diventato socio dopo l'elezione'- dice il ministro dello Sviluppo economico, che pubblica anche le buste paga per il periodo che lo riguarda -

Di Maio : mia assunzione in azienda regolare - ecco i documenti : Roma, 28 nov., askanews, - 'Oggi, come promesso, pubblico i documenti che dimostrano l'assunzione nell'azienda di mio padre e le relative buste paga per il periodo di lavoro'. Lo scrive Luigi Di Maio, ...