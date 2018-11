L' auto si ferma sull' A1 | famiglia di Roma scende e viene travolta | morto il figlio

Fisco - patente sospesa e auto ferma per chi non è in regola con Rc Auto : Sparse qua e là lungo le strade principali del Paese ci sono degli Autovelox e tutor pronti a fotografare le targhe delle Auto che transitano per verificare all'istante se siano in regola con l '...

Cina - auto piomba su una fermata del bus e travolge i pedoni : 7 morti e 4 feriti : La macchina si è schiantata contro una fermata dell'autobus a Leshan, nella provincia sudoccidentale del Sichuan. La Cina ha recentemente assistito a diversi episodi simili.Continua a leggere

Lo fermano e lo picchiano : automobilista aggredito mentre torna da lavoro : MESAGNE - Lo hanno fatto scendere dall'auto e gli hanno sferrato un pugno. E' tutto da chiarire il movente di un'aggressione ai danni di un 40enne di Mesagne che si è verificata intorno alle ore 21,30 ...

Ponte Morandi - commissario Bucci conferma : nessuna diffida da autostrade : Lunedì termine ultimo per presentare progetti di demolizione. Di Maio: Aspi faccia ciò che vuole ma non ricostruirà -

Ragusa. Fermato al terminal degli autobus con droga per 300 mila euro : E’ il sequestro di cocaina più ingente mai operato a Ragusa. Ad effettuarlo è stata la Polizia. Gli agenti hanno

Torino - ha fretta di nascere : la piccola Stella viene al mondo in auto ferma a bordo strada : La piccola di nome Stella è nata nella vettura di famiglia lungo il tragitto verso l'ospedale. “Abbiamo calcolato male i tempi” ha ammesso la neo mamma 35enne . Sia lei che la piccola sono state poi prese in cura da un'ambulanza e portate in ospedale dove i medici hanno accertato che stanno bene.Continua a leggere

autonomia : Zaia - Salvini conferma volontà governo di portare avanti questa partita : Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - “Grazie al vicepremier Matteo Salvini per aver ancora maggiormente dimostrato la volontà di questo governo di portare avanti la partita dell’Autonomia. I veneti sono andati ad una consultazione referendaria su questo tema e ora aspettano con ansia di vedere il giorno i

MotoGp - eccesso di velocità : Fenati fermato in autostrada : ROMA - Ancora guai per Romano Fenati, fermato in autostrada per eccesso di velocità: lo riferisce il Resto del Carlino, secondo cui l'episodio sarebbe accaduto nella serata di venerdì. Gli agenti ...

Aosta - madre uccide figli di 7 e 9 anni : autopsia conferma avvelenamento - domani i funerali : I funerali dei due fratelli di 7 e 9 anni e della madre che li ha avvelenati si terranno domani alle 15, nella chiesa di Aymavilles, paese vicino ad Aosta in cui è avvenuta la tragedia. I primi risultati dell'autopsia, intanto, confermano l'ipotesi degli inquirenti secondo cui la donna avrebbe avvelenato i due figli, togliendosi poi la vita nello stesso modo.Continua a leggere

Bambini uccisi dalla madre ad Aosta - autopsia conferma l'avvelenamento - : L'esame ha confermato l'ipotesi degli inquirenti, ma si attendono gli esiti degli accertamenti tossicologici sulla sostanza usata per l'iniezione letale da Marisa Charrère, che si è poi uccisa allo ...

Torino - sette autobus in fiamme nella notte. Fermato un uomo : “Non mi facevano salire senza biglietto” : sette autobus dell’azienda di trasporti Gtt sono bruciati nel parcheggio della stazione ferroviaria di Ciriè, nel torinese. Le fiamme sono partite da un mezzo e si sono sparse agli altri, sembra che si siano propagate da una ruota. Un uomo, Fermato dai carabinieri, ha confessato di essere il responsabile dell’accaduto. Si tratta di un 50enne, senza fissa dimora. Ai militari che lo hanno ascoltato, ha detto di averlo fatto perché non gli ...