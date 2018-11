Latte d’asina per i neonati prematuri | “un fortificatore ideale per la nutrizione dei

meteoweb.eu

: Latte d’asina per i neonati prematuri Il latte umano è il nostro primo alimento, anche per i prematuri, che in Ital… - angelnolimits : Latte d’asina per i neonati prematuri Il latte umano è il nostro primo alimento, anche per i prematuri, che in Ital… - StampaTorino : Neonati prematuri: il latte d’asina riduce i problemi di intolleranza alimentare - broby68 : Latte d’asina per i neonati prematuri -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Ilumano è il nostro primo alimento, anche per iche in Italia sono più del 6% di tutti i nati: oltre 30.000 l’anno, di cui 5.000 sotto i 1.500 grammi di peso. Tuttavia, dati i particolari fabbisogni nutrizionali, questo alimento deve essere fortificato con nutrienti, soprattutto proteine davaccino, spesso mal tollerati dal fragile intestino dei bimbi nati pre-termine, ai quali causa vomito e distensioni addominali. Una risposta a questi problemi arriva da uno studio che dimostra come i segni di intolleranza alimentare siano più che dimezzati con l’uso del. La ricerca, che ha coinvolto 156 nati pre-termine, è stata condotta dai ricercatori dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del Cnr di Torino (Cnr-Ispa) e dall’equipe di Terapia intensiva neonatale universitaria dell’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino con il ...