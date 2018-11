L' Atlantico di Mengoni e la Cometa di Johnny Marr

Tutto il rumore di Atlantico di Marco Mengoni nell’anteprima di La casa Azul (video) : Atlantico di Marco Mengoni sta per arrivare ma le anticipazioni su La casa Azul ci dicono qualcosa in più su quello che sarà il nuovo album di inediti dell'artista di Ronciglione. Il teaser condiviso sui social da Marco Mengoni si conclude proprio con la frase Senti il rumore che fa, che potrebbe essere parte del testo del brano inserito nella tracklist di Atlantico atteso per il 30 novembre. Già noti i brani che entreranno a far parte ...

Il nuovo singolo di Marco Mengoni è Hola (I Say) feat. Tom Walker ed arriva con Atlantico : Si intitola Hola (I Say) il nuovo singolo di Marco Mengoni feat. Tom Walker. Il brano segue il successo dei primi due estratti dal nuovo disco di inediti, Atlantico, e sarà in rotazione radiofonica dal prossimo 30 novembre, parallelamente alla disponibilità dell'album nei negozi e in digitale. Hola (I Say) è stato presentato dal vivo per la prima volta, in anteprima, nel corso del concerto di Tom Walker a Milano, quando Mengoni ha calcato a ...

Svelato il programma di Atlantico Fest di Marco Mengoni per la presentazione del nuovo album : Il programma di Atlantico Fest di Marco Mengoni ci introduce nel mondo del nuovo album che sarà rilasciato il 30 novembre proprio con il titolo di Atlantico, per richiamare l'oceano di emozioni che ha voluto includere nella sua prossima prova di studio. I Festeggiamenti per il ritorno in musica dopo i singoli Voglio e Buona Vita avranno inizio il 29 novembre con i primi eventi alla Torre Velasca, per continuare poi con le prime sessioni live ...

Marco Mengoni incontra i fan per presentare il nuovo album Atlantico : Tom Walker, Muhammad Ali, La casa azul, Mille lire, Intro della ragione, La ragione del mondo, Amalia feat. Vanessa Da Mata e i Selton, Rivoluzione, Everest, I giorni di domani, Atlantico, Hola, ...

Marco Mengoni ha svelato le date dell’instore tour di Atlantico : Segnale in agenda! The post Marco Mengoni ha svelato le date dell’instore tour di Atlantico appeared first on News Mtv Italia.

L’instore tour di Marco Mengoni per Atlantico parte da Milano : il calendario con tutte le date dei firmacopie : L'instore tour di Marco Mengoni inizia da Milano venerdì 30 novembre, nel giorno del rilascio del suo nuovo disco di inediti, Atlantico. L'instore tour firmacopie per il nuovo progetto discografico dell'artista di Ronciglione è confermato nonostante manchi ancora il calendario completo degli appuntamenti con i fan che coinvolgeranno i negozi di musica dell'intera penisola. Ciò che è noto al momento è che l'instore tour di Marco Mengoni per la ...

Marco Mengoni e Tom Walker duettano in Radioactive a Berlino in attesa di Hola in Atlantico (video) : Marco Mengoni e Tom Walker duettano in Radioactive a Berlino prima dell'uscita di Atlantico, disco che segna il ritorno dell'artista di Ronciglione a distanza di anni dalla sua ultima prova di studio. Il suo approdo a Berlino era stato anticipato sui social con un botta e risposta tra i due artisti e con Marco Mengoni che ha accettato di buon grado l'invito del giovane collega con il quale ha condiviso parte della sua ultima espressione ...

Annunciato il 1° partner dell’Atlantico Fest di Marco Mengoni : tutti i dettagli per partecipare : Il 1° partner dell'Atlantico Fest di Marco Mengoni è ufficiale. Si tratta di Ostello Bello Grande a Milano, nel quale l'artista di Ronciglione ha deciso di condurre uno dei primi incontri con i fan per la presentazione del nuovo album che rilascerà il 30 novembre su etichetta Sony Music. tutti coloro che decideranno di partecipare all'evento possono ottenere uno sconto esclusivo per tutto il soggiorno digitando il codice ATLANTICO nel box ...

Marco Mengoni annuncia Atlantico Fest - tre giorni di festa per celebrare l’uscita del nuovo album : Ecco tutto quello che c'è da sapere The post Marco Mengoni annuncia Atlantico Fest, tre giorni di Festa per celebrare l’uscita del nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Marco Mengoni - è 'Atlantico' il nuovo album : Roma, 30 ott. , AdnKronos, - Anticipato dai due singoli 'Voglio' e 'Buona vita', si intitola 'Atlantico' il nuovo disco di Marco Mengoni, che conterrà 15 tracce inedite e sarà disponibile dal 30 ...

E' 'Atlantico' il nuovo album di Marco Mengoni : ... e la sua 'Leave A Light On' ha mantenuto la vetta dell'airplay radiofonico per mesi, #1 su iTunes in 16 Paesi, 1 milione e 800mila copie vendute nel mondo e 140 milioni di streaming su Spotify. Per '...

Annunciato un festival per il nuovo album di Marco Mengoni - Atlantico si fa in 5 e c’è anche Tom Walker (cover e tracklist) : Il nuovo album di Marco Mengoni si fa in 5. Questa la novità su Atlantico, prossima prova di studio dell'artista di Ronciglione che si prepara a tornare sul mercato con un prodotto variegato e che promette un progetto di ampissimo respiro, con 5 cover, contenuti speciali e un festival di presentazione per il nuovo album atteso per il 30 novembre. Ognuna delle 5 versione avrà una cover dedicata e un sottotitolo pensato per ogni versione. Si ...

Marco Mengoni : cinque copertine diverse per “Atlantico” il nuovo album di inediti : Anticipato dai due singoli Voglio e Buona Vita, si intitola Atlantico il nuovo disco di Marco Mengoni, 15 tracce disponibili dal 30 novembre. Da oggi in pre-order e pre-save, oltre alla versione standard questo nuovo lavoro avrà 5 copertine per 5 special edition da collezione. Ognuna avrà un titolo, una copertina e un booklet completamente diversi dalle altre e una bonus track esclusiva. Questi i titoli delle deluxe version: 01/05 Atlantico ...