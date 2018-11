L' arte dei muretti a secco e il reggae nel patrimonio Unesco

L'arte dei muretti a secco diventano Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco : ... facciamo un po' di chiarezza sulle novità del 2018 Idee di Viaggio Cosa fare a Sharm el-Sheikh a Natale e Capodanno Notizie La Puglia è la regione più bella del mondo? Notizie Nuove regole Ryanair: ...

Jeremias Rodriguez : "Addio alla tv - apro un ristorante - ma prima vorrei partecipare a L'Isola dei Famosi" : Jeremias Rodriguez, il fratello della ben più nota Belèn ed ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 2, dà l'addio al mondo della televisione. A distanza di un anno dalla partecipazione al reality di Canale 5 insieme alla sorella Cecilia e dalle prime ospitate nei talk show, il ventinovenne argentino ha annunciato sulle colonne di Novella 2000 di essere rimasto deluso dal comportamento degli attori del piccolo schermo e di voler ...

L’arte dei muretti a secco dichiarata «Patrimonio dell’umanità» dall’Unesco : Il prestigioso riconoscimento a "uno dei primi esempi di manifattura umana ed è presente a vario titolo in quasi tutte le regioni italiane, sia per fini abitativi che per scopi collegati all'agricoltura"

La Notte dei Filosofi a Napoli : così Partenope diventa la culla del pensiero occidentale : Dal 5 al 7 dicembre Napoli sarà il centro del pensiero Filosofico occidentale con la "Notte dei Filosofi" al cui centro vi sarà il tema della democrazia. Tre giorni di incontri, dibattiti, performance e riflessioni che vedranno la prima Assemblea di Filosofia per la città tenuta a battesimo da Aldo Masullo.Continua a leggere

Sampdoria nei guai : sequestro dei beni al presidente Ferrero da parte della GdF - tutti i dettagli : Massimo Ferrero e la Sampdoria calcio sono finiti sotto la lente d’ingrandimento dopo il sequestro preventivo di beni da parte della della Guardia di finanza Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro nei confronti ...

Sonda InSight - su Marte è in compagnia dei due rover Opportunity e Curiosity : Con l’arrivo di InSight su Marte sono tre i veicoli che stanno funzionando contemporaneamente sulla superficie del pianeta Rosso e che inviano preziosi dati a Terra. Oltre al lander appena arrivato ci sono i rover Opportunity e Curiosity (nella foto), che tante soddisfazioni ha dato agli scienziati), entrambi della Nasa. Una simile coincidenza era avvenuta per un breve periodo soltanto nel 2008, quando Opportunity esplorava il suolo marziano ...

Un Posto al Sole : Marina esordisce a capo dei cantieri - parte il processo contro Alberto : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al Sole”. Per la settimana che andrà dal 3 al 7 dicembre 2018 saranno molteplici i colpi di scena in arrivo per gli abitanti di Palazzo Palladini. Come sempre sarà dato ampio spazio alla vicenda legata all’omicidio di Veronica Viscardi. Mentre Vera sarà messa sotto pressione durante il processo, Marina farà il suo trionfale ingresso a capo dei cantieri. ...

Pagamenti con carte : è finita l'era dei costi extra : L'Antitrust ha ribadito il divieto per i commercianti di applicare un sovrapprezzo quando un consumatore sceglie di pagare...

NBA – LeBron James proprietario dei Cleveland Cavaliers in futuro? L’indiscrezione arriva dal socio in affari Maverick Carter : LeBron James proprietario dei Cleveland Cavaliers in futuro? La clamorosa indiscrezione arriva dal socio in affari Maverick Carter Cosa farà LeBron James al termine della sua carriera? Difficile pronosticarlo. Molti giocatori si dedicano, con più o meno successo, alla carriera di allenatore; altri finiscono ad occupre ruolo dirigenziali; mentre altri ancora staccano la spina e si godono la ‘pensione’. LeBron James potrebbe ...

Gf Vip - aereo per Giulia Provvedi da parte del fidanzato e Deianira sbotta sui social : Giulia Provvedi ha sicuramente attraversato momenti difficili dopo essere stata messa al corrente del presunto tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini. Dopo giorni di sconforto, pare che nelle ultime ore stia tornando il sereno per l'esuberante gieffina. Dopo il post del fidanzato mostrato nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, oggi sono arrivati ben due aerei per Giulia, uno da parte della mamma e l'altro proprio dal fidanzato. ...

Asia Argento - generosa offerta Mediaset per partecipare all'Isola dei Famosi 2019 (RUMORS) : Sarà Asia Argento il personaggio di punta della prossima Isola dei Famosi? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando Dagospia ha fatto sapere che l'attrice sarebbe vicinissima al reality di Canale 5. In queste ore, inoltre, anche Fanpage ha confermato che tra la romana e Mediaset ci potrebbe essere già una trattativa avviata per permettere alla donna di volare in Honduras ...

“Terre dei Fuochi” : le lusinghe della propaganda ripartendo da zero : A pochi giorni dopo il vertice di Caserta sulla Terra dei Fuochi, sedimentate enfasi propagandistiche e conflittuali contrapposizioni, una meditata riflessione, seppur sintetica, sembra necessaria.Iniziammo con "Terra dei Fuochi". Solo dopo diversi anni si è compreso, non senza difficoltà, che è più corretto parlare di "Terre dei Fuochi", come hanno confermato le cronache giudiziarie anche recenti. Non più e ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Risport International Roller Cup 2018 : 24 pattinatori per un pomeriggio indimenticabile. L’elenco dei partecipanti : Torna la Risport International Roller Cup, l’imperdibile competizione che vede sfidarsi I migliori 24 atleti del mondo di Pattinaggio artistico a rotelle una gara senza precedenti. L’appuntamento è fissato per il il 2 dicembre al Palapanini di Modena alle ore 16:00. Con la conduzione di Claudio Guerrini, celebre speaker radiofonico di RDS, si potranno ammirare le gesta della maggior parte dei pattinatori, azzurri e non, che si è ...