L’app Tempo Meteorologico mostra le previsioni del tempo con mappe radar | avvisi di

L’app Previsioni del tempo fornisce bollettini meteorologici dettagliati con tutte le informazioni sugli indicatori importanti : Previsioni del tempo è un'applicazione che permette di visualizzare le Previsioni meteo accurate del giorno e dei sette giorni successivi ogni ora per qualsiasi località. L'app è caratterizzata da bollettini meteorologici dettagliati con tutte le informazioni sugli indicatori importanti come la pressione atmosferica, le condizioni meteorologiche, la distanza di visibilità, l'umidità relativa, la quantità di precipitazioni in diverse unità, il ...

Instagram e Facebook : arriva l’opzione per misurare il tempo trascorso nelL’applicazione : Adesso potete vedere con certezza quanto tempo passate ogni giorno nelle app social che più utilizzate, cioè Facebook e Instagram. Infatti entrambe le applicazioni hanno introdotto lo strumento che consente di vedere il tempo che leggi di più...

Maltempo - Centro/Sud in ginocchio : 3 tornado in 8 ore tra Calabria - Salento e Salerno - tanti feriti. Danni a Roma e alla Reggia di Caserta - allarme per le dighe delL’appennino [FOTO e VIDEO] : 1/29 Salerno ...

Maltempo - prima nevicata della stagione anche sulL’appennino centrale : imbiancata la strada regionale 509 di Forca d’Acero : prima neve della stagione sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero, dove sono stati imbiancati i km dal 9+680 al 13+000. Sul tratto interessato sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, prima nevicata della stagione anche sull’Appennino centrale: imbiancata la strada regionale 509 di Forca d’Acero sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : il Governo chiede all’UE “L’applicazione della flessibilità per eventi eccezionali” : Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, nella lettera all’UE sulla manovra, scrive che per le spese “per contrastare il dissesto idrogeologico e per la manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti, il Governo chiede l’applicazione della flessibilità per eventi eccezionali“. “Per il prossimo triennio” le spese eccezionali saranno “pari a circa lo 0,2% del ...

Maltempo in Veneto - L’appello del Governatore Zaia : “8 frazioni isolate - non abbandonate la montagna “ : Il sopralluogo di stamane del Presidente del Veneto, Luca Zaia, nella zona del Bellunese martoriato dal Maltempo ha fornito “contezza” della tragedia che si è consumata il 27 ottobre. Accompagnato dal Capo della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli e dall’assessore Gianpaolo Bottacin, coordinatore dell’unità di crisi attivata dalla Regione, il Governatore ha fatto il punto della situazione. “Sono ancora 8 le ...

Maltempo Belluno - L’appello di Zaia : “Paesaggio lunare - niente luce e strade interrotte. Serve intervento urgente” : “Domani 3 novembre il capo dipartimento della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli tornerà in Veneto. Con lui e con l’assessore Gianpaolo Bottacin faremo altri sopralluoghi sulle zone maggiormente devastate dal Maltempo degli ultimi giorni, in particolare nel Bellunese”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia torna a parlare dei danni del Maltempo: “Interi paesi restano ancora senza luce, le strade non esistono ...