L' Allieva 3 | la terza stagione ci sarà? Anticipazioni | le parole di Alessandra

L'Allieva : la speranza per la messa in onda di una terza stagione : Giovedì 29 novembre va in onda su Rai Uno l'ultima puntata della fiction 'L'Allieva 2' che metterà lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena: intanto i fan sperano nella riconferma della serie per la terza annata. Non sarà impresa facile mandare per un altro anno su Rai Uno questa serie che, però, ha dalla sua parte gli ascolti record riscontrati in questa stagione seguendo la scia del primo anno quando ha rappresentato una novità ...