L’Allieva 3 ci sarà? Le dichiarazioni di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi

optimaitalia

: L’Allieva 3 ci sarà? Anticipazioni terza stagione e quando va in onda - #L’Allieva #sarà? #Anticipazioni - zazoomnews : L’Allieva 3 ci sarà? Anticipazioni terza stagione e quando va in onda - #L’Allieva #sarà? #Anticipazioni - FinaliLaura_9 : Ma certo che siamo pronti! Un po' tristi perché sarà l'ultima puntata ma molto curiosi di vedere cosa combinerà il… - bievbz94 : e stasera ci sarà l'ultima puntata dell'allieva :( -

(Di giovedì 29 novembre 2018)L'Allieva 3 si farà? Le idee per nuove stagioni ci sono, ma ciò potrebbe non bastare. La fiction Rai, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, sta ottenendo un grandissimo successo nella prima serata di giovedì. Ci sono molti fattori da tenere in considerazione prima di pensare alla possibilità di avere una terza stagione.Partiamo dagli ascolti. Finora, L'Allieva 2 ha registrato 5-6 milioni di spettatori ogni settimana, eguagliando (o superando) i numeri del primo ciclo di episodi. Questi risultati fanno ben sperare e inoltre c'è molto materiale cartaceo su cui scrivere la storia, come i libri "Un po' di follia in primavera", "Arabesque" ed "Il ladro gentiluomo". E il cast? Chi sarebbe disponibile?non avrebbe problemi a tornare nei panni di Alice Allevi, un personaggio che sente molto vicino. In conferenza stampa per L'Allieva 2, l'attrice confidò la ...