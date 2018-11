Lady Asl e gli appalti sospetti : indagato ex generale dei carabinieri : Finisce sotto accusa per turbativa d'asta, in relazione agli appalti sbloccati dalla Asl Napoli uno nei confronti del gruppo Dell'Accio. Anni dopo aver svolto il ruolo di commissario dell'Asl Napoli ...

Lady Asl e gli appalti al compagno 'L'amavo ma non l'ho favorito' : La frase per intero? Era questa la frase per intero, gentilmente cassata dal gip con un bell'omissis dettato da motivi di opportunità: 'Siamo una repubblica fondata sul lavoro e sul sesso', parole ed ...