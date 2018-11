La sinistra non attacchi le responsabilità dei padri | ma indaghi le ragioni dei figli

Mastandrea : “Io di sinistra? Preferisco dire che sono nato e cresciuto antifascista. Alle ultime elezioni non ho votato” : Ospite nella redazione del Fatto.it Valerio Mastandrea, all’esordio come regista con Ride, ha raccontato della sua appartenenza politica storicamente di sinistra: “sono nato e cresciuto antifascista. Oggi dirsi di sinistra mi da un po’ fastidio per possibili strumentalizzazioni. Antifascista è una cosa più completa che mi riguarda parecchio”. Alla domanda verso chi deve guardare un antifascista al momento del voto Mastandrea ha raccontato della ...

Per Slavoj Žižek il problema non è Trump - ma cambiare la sinistra : Il filosofo sloveno invita le forze progressiste a contestare il capitalismo e a non difendere solo delle “libertà vuote”. L’intervista del Guardian. Leggi

Incidente Michele Bravi - indagato per omicidio stradale. Il suo legale contesta la versione della polizia : “Non è stata inversione - ma svolta a sinistra” : Una manovra brusca e poi il violento scontro con una motociclista di 58 anni, Rosanna Colia, deceduta durante il trasporto in ospedale. È questa secondo le prime ricostruzioni la dinamica dell’Incidente in cui giovedì sera è stato coinvolto il cantante Michele Bravi, in zona San Siro a Milano. Vincitore della settima edizione di X Factor, Bravi era alla guida di una Bmw noleggiata con il car sharing, quando durante un’inversione di ...

Occhetto alla Bolognina 30 anni dopo la svolta : “La sinistra? Può risorge dalle proprie ceneri. Ma il Pd non l’ha ancora capito” : “La sinistra è un’araba fenice che può risorgere dalle proprie ceneri solo se è consapevole di aver raggiunto lo stato di cenere, e quindi rifare tutto in modo nuovo. Il Pd non l’ha ancora capito”. Trent’anni dopo la svolta della Bolognina, Achille Occhetto, è tornato al circolo della Bolognina, a pochi metri da dove il 12 novembre del 1989 pronunciò le frasi che aprirono la strada al passaggio dal Partito Comunista Italiano (poi sciolto nel ...

Roma non è Verona - M5S e centrosinistra bocciano la mozione 'pro-vita' : 'Sostegno alle 194' : Roma non sarà una seconda Verona. In Assemblea capitolina opposizioni di centrosinistra e maggioranza a Cinque Stelle hanno bocciato la mozione 'pro-vita' di Giorgia Meloni di Fdi e approvato due ...

Ma il liberismo non è di sinistra : ... è innanzi tutto una teoria della giustizia, che pone al centro la tutela della proprietà e, ancor prima, che rinvia a criteri che definiscono come ci si possa legittimamente appropriare del mondo ...

Il Pd e la coalizione che non c'è : la sinistra si frantuma in 4 - o 5 - : Corsi e ricorsi storici? In effetti qualcuno, come Veltroni, vede molte analogie tra i primi anni Venti del secolo scorso e la fase politica che stiamo vivendo ora. Per restare con i piedi per terra, ...

Tria : "La crescita non si negozia" La sinistra Ue : "Così Italia fuori" : "Il tasso di crescita non si negozia": il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, smentisce voci e indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell'Italia sia stato o sia oggetto di dibattito politico. Segui su affarItaliani.it

La Russa : 'Governo fascista? Complimenti che non merita - nessuno è più a sinistra del M5S' : Nella puntata di questo mercoledì 7 novembre della nota trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, in onda su Radio Uno e condotta da Geppi Cucciari e da Giorgio Lauro, è intervenuto il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russo, ex ministro della Difesa, il quale si è soffermato su alcuni aspetti di attualita' Politica. Vediamo le parti salienti di quello che ha affermato. La Russa: 'Salvini non ha nulla a che vedere con Mussolini, più a ...

Torino : Calderoli - sinistra non si accorge di clima intimidatorio : Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al sindaco di Torino, Chiara Appendino, per la lettera di minacce ricevuta, con riferimenti anche alla sua famiglia. Una minaccia anonima e vigliacca che sgomenta. Come sgomenta l'escalation di aggressioni alle sedi della Lega, con v

Migranti : Sala - rispondere a chi ha paura - sinistra non gridi a fascisti (2) : (AdnKronos) - E se da una parte Sala riconosce che "Salvini sa parlare a chi cerca sicurezza. È micidiale: è bravo in questo - dice - c' è poco da fare", non ci sta alle critiche sulle periferie abbandonate: "non è vero che a Milano siamo forti solo in centro. Il mio gradimento è al 60%". Certamente

Migranti : Sala - rispondere a chi ha paura - sinistra non gridi a fascisti : Milano, 3 nov. (AdnKronos) - "Se non affrontiamo le paure e i bisogni dei nostri concittadini, come sinistra resteremo al 15%. Ci sarà pure una via di mezzo tra Salvini che dice 'chiudiamo i porti' e la sinistra che per anni ha detto 'siamo tutti fratelli'". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala,

La sinistra che non c’è : In Italia e in Europa le forze progressiste sono in crisi e continuano a perdere elettori. Corrispondenti ed esperti stranieri cercano di spiegare perché. Leggi