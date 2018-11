ilnapolista

: La Severino: «Castellucci parlerà dopo l’incidente probatorio» - SSCNapoliNews : La Severino: «Castellucci parlerà dopo l’incidente probatorio» - IlariaPuglia : RT @napolista: La Severino: «Castellucci parlerà dopo l’incidente probatorio». La rassegna stampa sul Ponte Morandi a cura di @IlariaPuglia… - napolista : La Severino: «Castellucci parlerà dopo l’incidente probatorio». La rassegna stampa sul Ponte Morandi a cura di… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Anche Giovanni, ad di Autostrade, si è avvalso della facoltà di non rispondere.Il difensore: “Interrogatorio rinviato” Convocato ieri davanti ai pm di Genovail rinvio dovuto allo sciopero dei penalisti,un’ora di permanenza davanti in Tribunale, il manager ha fatto sapere, tramite il suo avvocato Paola, che l’interrogatorio è solo rinviato a quandosul Ponte Morandi sarà concluso:quella data “l’ingegnere ha dichiarato la disponibilità a rispondere a tutte le domande”.Questo “in considerazione della gravità e della complessità dei tragici fatti del 12 agosto”, dice l’avvocato, tra l’altro sbagliando la data della tragedia che è costata la vita a 43 persone, avvenuta il 14 agosto e non il 12, come sottolinea Il Fatto Quotidiano in un inciso tra parentesi.La memoria difensivaha però consegnato al procuratore ...