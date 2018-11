La prima intervista a Selena Gomez dopo il ricovero con un messaggio ottimista per tutte

optimaitalia

: • Non tutti lo sanno, ma a Marco Mengoni sono legato affettivamente perché è stata la mia prima intervista video in… - IlContiAndrea : • Non tutti lo sanno, ma a Marco Mengoni sono legato affettivamente perché è stata la mia prima intervista video in… - repubblica : Daphne Caruana Galizia, l'intervista di Roberto Saviano ai figli: 'Mamma è stata uccisa prima dal fango che dal tri… - robertosaviano : Joe Pistone, l'agente speciale FBI infiltrato nella mafia italoamericana per sei anni con il nome di Donnie Brasco.… -

(Di giovedì 29 novembre 2018)Lal'ultimoin clinica psichiatrica è stata pubblicata sulle pagine della rivista Elle. Focalizzandosi sulla campagna Puma a supporto delle donne forti, Strong Girls,ha approfittato dell'occasione per dimostrare il suo supporto alle donne di tutto il mondo.Laè tornata in questi giorni a far parlare di sé. Questa volta la musica non c'entra: il fulcro del progetto è una collaborazione con il brand d'abbigliamento Puma che ha lanciato da poco la capsule collection dedicata alle donne forti di cuiè testimonial insieme ad altri volti femminili.“Voglio incoraggiare le donne e mi piacerebbe i miei spazi sui social per farlo", ha aggiunto l'artista che, forte del sostegno dei fan di tutto il mondo, vuole utilizzare se stessa e i suoi spazi ufficiali per trasmettere messaggi positivi.Laha poi ...