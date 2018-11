La posizione ribassista su Leonardo

UBI Banca - Blackrock Institutional Trust detiene una posizione ribassista sul titolo : La Consob comunica che Blackrock Institutional Trust , dal 28 novembre, ha mantenuto lo short selling su UBI Banca allo 0,68%. Intanto a Piazza Affari, frazionale ribasso per UBI Banca , che scambia ...

OVS - Capital Fund Management riduce la posizione ribassista : La Consob rende noto che Capital Fund Management , dal 28 novembre, ha limato le vendite su OVS dallo 0,74% allo 0,69%. Nel frattempo, a Piazza Affari, performance infelice per OVS , che presenta una ...

Buzzi Unicem - AQR Capital Management amplia la posizione ribassista sul titolo : La Consob rende noto che AQR Capital Management , dal 26 novembre, ha amplia to lo short selling su Buzzi Unicem dal 2,20% al 2,31%. Nel frattempo, a Milano, rialzo per la società attiva nel settore del ...

Banca Ifis - Marshall Wace riduce la posizione ribassista : La Consob rende noto che Marshall Wace , dal 23 novembre, ha limato le vendite su Banca Ifis dall'1,59% all'1,48%. Nel frattempo, a Milano, seduta decisamente positiva per l' Istituto con sede a ...

Banco BPM - Renaissance Technologies amplia la posizione ribassista sul titolo : La Consob rende noto che Renaissance Technologies , dal 7 novembre, ha amplia to lo short selling su Banco BPM dallo 0,47% allo 0,53%. Nel frattempo, sul listino milanese, brillante rialzo per la banca ...

UBI Banca - Marshall Wace amplia la posizione ribassista sul titolo : La Consob rende noto che Marshall Wace , dal 2 novembre, ha amplia to lo short selling su UBI Banca dall'1,94% al 2,02%. Intanto a Milano, seduta decisamente positiva per il gruppo Banca rio italiano , ...

Juventus - Marshall Wace riduce la posizione ribassista : La Consob rende noto che Marshall Wace , dal 2 novembre, ha limato le vendite su Juventus dall'1,71% all'1,61%. Nel frattempo, sul listino milanese, grande giornata per la società opera nel settore ...

Assicurazioni Generali - Marshall Wace amplia la posizione ribassista sul titolo : La Consob rende noto che Marshall Wace , dal 22 ottobre, ha ampliato lo short selling su Assicurazioni Generali dallo 0,52% allo 0,60%. Ribasso oggi in Borsa per Generali Assicurazioni , che presenta ...