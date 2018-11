La polizia municipale sequestra alcune aree nella proprietà del padre di Di Maio

polizia municipale nella proprietà di Di Maio padre a Mariglianella : sequestrate alcune aree : alcune aree della proprietà del padre di Luigi Di Maio, a Mariglianella, sono state sequestrate dalla Polizia municipale. Al loro interno erano stati depositati rifiuti inerti. Questa mattina la Polizia municipale ha effettuato un sopralluogo al termine del quale ha deciso di procedere con il sequestro di queste aree.Continua a leggere

Verifiche della polizia municipale di Mariglianella in un terreno del padre di Di Maio : Sono iniziati questa mattina gli accertamenti della polizia municipale di Mariglianella (Napoli) all’interno della proprietà di Antonio Di Maio, padre del vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. ...

Sicurezza stradale a Bologna : i risultati dei controlli di polizia Municipale : Tre verifiche mirate nell’arco di poco più di due mesi, con 53 agenti del reparto Sicurezza stradale della Polizia Municipale

Sicurezza : a Torino i droni in supporto della polizia municipale : A settembre 2017 ad esempio erano stati impiegati in occasione del G7 di Industria, Scienza e lavoro alla Reggia di Venaria.

Verona : arrivano primi agenti polizia municipale specializzati nel tiro tattico (2) : (AdnKronos) - “E’ il primo corso di tiro tattico operativo svolto dai nostri agenti, ma non sarà l’ultimo” afferma l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato, che questa mattina si è recato in via Magellano per assistere all’addestramento. “Le persone che lavorano su strada per la nostra sicurezza, c

Verona : arrivano primi agenti polizia municipale specializzati nel tiro tattico : Verona, 21 nov. (AdnKronos) - Per la prima volta la Polizia municipale avrà degli agenti specializzati nel tiro tattico operativo, in grado cioè di assumere un comportamento adeguato in caso di situazioni di pericolo, utilizzando l’arma di servizio. Si tratta della prima specializzazione a livello p

Modica - interventi della polizia municipale nel fine settimana : Due interventi della Polizia municipale di Modica nell'ultimo fine settimana: un incidente stradale e l'incendio di un'autovettura. Sabato, intorno alle 19,30, si sono scontrate un'Alfa 145 e un'Alfa ...

Modica - violazioni edilizie : 15 persone denunciate dalla polizia municipale : Sono complessivamente quindici le persone deferite dalla Polizia municipale di Modica alla Procura della Repubblica nello scorso mese di ottobre. E' quanto emerge dal report consegnato dal Nope, ...

polizia municipale - Nota del 24 ottobre 2018 : Controlli ordinari rinforzati nelle zona GAD, elevate numerose sanzioni 24-10-2018 / Giorno per giorno Numerose le sanzioni elevate durante gli ultimi due controlli ordinari rinforzati condotti dalla ...

Incidente su ponte Catena : polizia municipale ricerca testimoni : In prognosi riservata la scooterista dell'Incidente in tangenziale La polizia municipale sta indagando e cerca testimoni per un Incidente avvenuto questa mattina su ponte Catena. Attorno alle 10.50 ...

Spaccia all'Errenord : arrestato dalla polizia municipale : L'uomo è stato processato per direttissima e condannato a 6 mesi di carcere , con pena sospesa, , 1000 euro di sanzione e divieto di dimora in città.

Vittoria - giro di vite della polizia municipale contro il commercio abusivo : Su indicazione della Commissione straordinaria, la Polizia Municipale di Vittoria, guidata dal comandante Cosimo Costa, ha intensificato negli ultimi giorni la lotta all'abusivismo commerciale, sia a ...

La polizia municipale nelle scuole fiorentine per insegnare l'educazione civica e il rispetto delle regole : Obiettivo far capire ai giovani studenti anche la convivenza urbana, come lo sport, è un gioco che ha delle regole precise ed il rispetto di queste regole consente a tutti di vivere meglio ed in ...

polizia municipale – Nuovi sequestri di prodotti ittici : Nell'ambito delle iniziative di contrasto per combattere l'illegalità e garantire ai cittadini la salubrità dei prodotti venduti, nella mattinata di oggi, la squadra annonaria della Polizia Municipale ...