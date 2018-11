huffingtonpost

: Unesco: la musica reggae diventa patrimonio dell'umanità - SkyTG24 : Unesco: la musica reggae diventa patrimonio dell'umanità - HuffPostItalia : La musica reggae è patrimonio dell'umanità. La decisione dell'Unesco: 'Ha contribuito al dibattito su ingiustizia e… - RollingStoneita : Da #BobMarley a #PeterTosh, il #reggae diventa un tesoro culturale delle Nazioni Unite per aver 'contribuito al dib… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Bob Marley sarebbe felice. Ladiventaculturale immateriale. I ritmi caraibici cadenzati e rilassanti, che hanno riscosso fama internazionale grazie ad artisti come Bob Marley e Dennis Brown, si sono assicurati un posto al sole fra i tesori culturali globalie Nazioni unite.L'agenzia culturale e scientifica'Onu ha aggiunto il generele nato in Giamaica negli anni '60 al "culturale immateriale" ritenuto meritevole di protezione e promozione.Secondo l', laha "contribuito al dibattito internazionale su ingiustizia, resistenza, amore e umanità, sottolineando la dinamica del elemento come bianco in una sola volta cerebrale, socio-politico, sensuale e spirituale".