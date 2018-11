La Mostra del Libro di Cavallermaggiore ritorna e compie 25 anni!

Villa Borghese nelle tele di Giacomo Balla in Mostra nel cuore del parco : Cercare la verità nella natura, trovarla nelle foglie degli alberi, nel rivolo d'acqua che cade nella vasca di una fontana, nelle ombre dei tronchi che fanno da quinta al bagliore della luce e dei ...

La Repubblica delle Donne - ospite senza mutande Mostra il lato b. Il bello della (non) diretta : A La Repubblica delle Donne Alessandra Cantini mostra a sorpresa il lato b, dopo aver ribadito per tutto il tempo di non indossare la biancheria intima.Il blocco è interamente incentrato sul tema della provocazione, con Piero Chiambretti come sempre chiamato ad interpretare con abilità e ironia il ruolo del finto censore spiazzato dagli eventi. Difficile dunque non prevedere le conseguenze dell’ospitata della Cantini, attrice con un ...

Di Maio diMostra che non ha lavorato a nero nell'azienda del padre : Luigi Di Maio passa al contrattacco. Dopo la vicenda che ha coinvolto il padre e l'azienda, con l'accusa di aver fatto lavorare più dipendenti senza contratto regolare, il vicepremier 5 stelle si difende e pubblica online tutte le carte per dimostrare che lui non ha mai lavorato in 'nero'. E tentare così di mettere la parola 'fine' a quelle che definisce "menzogne". "Pubblico nuovamente ...

Aggredita dal fidanzato - la modella Mostra le foto choc : “Ecco come mi ha ridotta” : All’ennesima aggressione del fidanzato, ha trovato la forza di denunciarlo e di mostrare i segni delle violenze sul suo volto con delle foto choc pubblicate sul suo profilo Facebook. Lei si chiama Kira Dice, ha 23 anni ed è una modella professionista di origine russa. Ai più il suo nome non dirà nulla, ma nel suo Paese è molto famosa. Ha calcato le più importanti passerelle della Russian Fashion Week ed è apparsa in prima pagina su alcuni dei ...

Al Pan una Mostra fotografica sui volti e le storie del Pallonetto di Santa Lucia : Ottanta scatti per raccontare il Pallonetto di Santa Lucia, uno dei borghi più antichi ed originali di Napoli ma anche uno dei più dimenticati, in cui è ancora possibile vivere le atmosfere partenopee più autentiche e che conserva una traccia profonda dell’umanità che ha dato vita alle commedie di De Filippo, Viviani, ai romanzi di Marotta e degli altri grandi protagonisti della cultura letteraria napoletana. I protagonisti I protagonisti di ...

Il nuovo trailer live action di Just Cause 4 ci Mostra i mercenari della Mano Nera traumatizzati dalle abilità di Rico Rodriguez : Just Cause 4 di Avalanche Studios uscirà la prossima settimana e quale miglior modo di promuovere il gioco se non con un trailer live-action? Intitolato "One Man Did All This?", il trailer riportato da Gamingbolt vede Gabriela Morales, il leader della Mano Nera, che interroga i suoi soldati feriti su una base distrutta. I mercenari vengono dipinti come traumatizzati dalla distruzione creativa di Rico Rodriguez, raccontano fatti incredibili a cui ...

Apertura della Mostra di Vincenzo Lagalla a Palazzo del Bargello di Gubbio : Il corpo nudo è allo stesso tempo liberazione, recupero etico-sociale di messaggi carichi di Apertura all'altro, ma anche connessione immediata di un corpo che aderisce al mondo. Qui, l'opera, in ...

Destiny 2 Mostra le nuove armi del Pinnacolo - esordio pronto per la stagione 5 : La quinta stagione di Destiny 2 è ormai pronta al via, con i giocatori dello sparatutto in salsa Sci Fi targato Bungie che non stanno nella pelle, pronti a confrontarsi come sono con nuove sfide. Ovviamente il cambio di stagione rappresenta come sempre un momento sempre assolutamente intrigante, che permette di scoprire novità interessantissime sotto il profilo contenutistico, con nuovi set di armi, armature da conquistare sudando le canoniche ...

Un Escher totale nella Mostra al Palazzo delle Arti di Napoli : Dal 1 novembre si può visitare al Palazzo delle Arti di Napoli la Mostra dell'incisore olandese Escher. Chi non si è mai interrogato, infatti, su un'opera di Maurits Cornelis Escher incisore olandese tanto caro agli architetti, i disegnatori, i creativi ed i pubblicitari? Non stiamo parlando di un'Artista molto conosciuto ma subliminalmente le sue creazioni - magari non conosciute propriamente - fanno oramai parte dell'immaginario collettivo. ...

Tra arte - scienza e tessile : Il genio di Leonardo in Mostra al Museo del Tessuto di Prato : ... sia in Toscana che in Lombardia - spiega Claudio Giorgione , curatore del Museo Nazionale scienza scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci -. Negli stessi anni in cui lavora al Cenacolo e al Cavallo , ...

Le principali tappe dell'arte di Piero Manzoni analizzate in una Mostra a Firenze : Una ricerca scandita da polarità dialettiche: concetto/oggetto, materiale/immateriale, interno/esterno, ironia/rigore, magia/scienza, finito/infinito, tutto/niente. Dalle Linee alle opere 'corporali' ...

'Mostra Trionfo del colore - ma chi fa la promozione?' : ... pur in tempi diversi, l'ultima mostra allestita dalla precedente amministrazione ne ha avuti 450mila, con grande beneficio per l'immagine della città e l'economia locale'. Numeri, peraltro ...

Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee si Mostrano in un nuovo trailer con i riconoscimenti della stampa : Un nuovo trailer di Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee mostra come il gioco è stato accolto dalla stampa, riporta Twinfinite.Nintendo e The Pokémon Company hanno infatti celebrato gli ottimi risultati in materia di critica con un trailer nel quale possiamo vedere i voti collezionati dai due nuovi giochi per Nintendo Switch, nonostante la community di appassionati si sia dimostrata scettica davanti ad un titolo non canonico della serie come ...

