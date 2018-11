La morte del maresciallo Licia Gioia non è suicidio | la Procura | “Uccisa dal marito”

Lorys - il papà nell’anniversario della morte : “Piccola stella - ora brilli della luce più bella” : Nel quarto anniversario della morte del piccolo Lorys, papà Davide sceglie di ricordare il suo bambino con una funzione religiosa privata. E al suo Lorys dedica parole struggenti: "Tu, piccola stella luminosa in mezzo a miliardi di stelle, brilli della luce più bella. Il tuo papà". La messa si celebrerà a Santa Croce Camerina, dove quattro anni fa andò in scena il delitto.Continua a leggere

Ayrton Senna - il presentimento del pilota un mese prima della morte : l'ex compagna rivela alcuni tristi dettagl : FUNWEEK.IT - A Vieni da me, ospite di Caterina Balivo è stata Cristina Pensa, ex compagna di Ayrton Senna e poi ex moglie di Ruud Gullit. La donna ha raccontato alla conduttrice campana del brutto ...

HARRY POTTER E I DONI DELLA morte - PARTE 1 - ITALIA 1/ Streaming video del film di D.Yates - oggi - 28 novembre - - IlSussidiario.net : HARRY POTTER e i DONI DELLA MORTE PARTE 1, la trama del film di David Yates in onda su ITALIA 1 oggi, mercoledì 28 novembre 2018 con Emma Watson.

Sinatra - l'husky scappato per 2mila km dopo la morte della padronicina : Il cane, scomparso da Brooklyn lo scorso anno, è ricomparso in Florida dove è stato trovato da una ragazzina di 13 anni...

Il Segreto spoiler dal 3 al 7/12 : Alfonso ed Emilia sospettati per la morte del Generale : Appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto per scoprire cosa accadrà a Puente Viejo nella settimana che va dal 3 dicembre al 7 dicembre 2018. La telenovela ideata da Aurora Guerra tiene compagnia ai telespettatori tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su canale 5 a partire dalla 16,20 e riserva al pubblico affezionato diversi colpi di scena. Negli episodi che verranno trasmessi la prossima settimana vedremo che Alfonso ed Emilia ...

Aritmia e morte improvvisa : “Anche un’infiammazione del cuore può causare la sindrome di Brugada” : Grazie a uno studio condotto presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma si è scoperto che nel 75% dei casi di ‘sindrome di Brugada’ una rara malattia che colpisce il cuore, alla base delle aritmie cardiache tipiche della patologia, c’è un’anomalia del muscolo cardiaco stesso e uno stato infiammatorio anomalo. La scoperta permetterà di predire quali dei pazienti con la sindrome sono a rischio di aritmie e di morte ...

morte Bertolucci - Benigni : 'L'ultimo imperatore del cinema italiano' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

morte Bernardo Bertolucci - la malattia del regista e quel desiderio mai realizzato : Si è spento all'età di 77 anni a Roma il regista Premio Oscar Bernardo Bertolucci. Malato ormai da tempo, ci lascia forse l'ultimo grande maestro del Novecento italiano autore di capolavori come 'Il ...

Spoiler Il Segreto : Adela tra la vita e la morte a causa di un uomo legato al suo passato : Lo sceneggiato iberico Il Segreto, prodotto da Boomerang Tv e scritto dall’autrice Aurora Guerra, riesce sempre ad appassionare i telespettatori. Gli Spoiler delle puntate italiane che il pubblico vedrà prossimamente ci rivelano che la maestra Adela (Ruth Llopis) lotterà tra la vita e la morte a causa di una persona misteriosa legata al suo passato. In particolare la moglie di Carmelo Leal sarà ferita alla nuca da un colpo d'arma da fuoco. La ...

Bari - le paure dei vicini del ‘palazzo della morte’ : “Anche qui almeno nove casi di cancro. Fiamme e cattivo odore per anni” : La foto sul tavolo è ingiallita dal tempo. Filippo e Teresa hanno ancora i capelli scuri. Quattro figli a poca distanza di età, stretti in un unico scatto. Oggi, 72 e 70 anni ciascuno, cinquant’anni tra quelle mura piene di crepe, al sesto piano di viale Archimede 12, a Bari. Stesso isolato del palazzo della morte, dove 21 persone si sono ammalate di neoplasie rare a partire dalla metà degli anni Novanta. Tutte, secondo le indagini della ...

Bari - legale delle vittime del ‘palazzo della morte’ : “Ci opporremo all’archiviazione. Verificare la bonifica della discarica” : “Quando sono entrato in quella casa ho baciato i muri. Ero stato sfrattato da poco tempo e quell’appartamento era una salvezza per me e per la mia famiglia. Oggi in quei muri vedo solo la paura di morire”. Antonio Magliocchi è uno dei residenti di viale Archimede 16, noto a Bari come il palazzo della morte e oggi riconosciuto dalla procura del capoluogo come “la terra dei fuochi”. Sua figlia sta combattendo contro un tumore. E non è ...

Cocaina - fumo ed eroina : il bazar della morte : A poche settimane dal decesso di una studentessa 16enne morta per overdose nei bagni della stazione dei treni di a Udine, un...