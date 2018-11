La mia lettera al Ministro dell' Istruzione sul caso del Liceo Scientifico di Marsala

Lunedì 3 dicembre la cerimonia di premiazione dei Concorsi Letterari e Giornalistici : ...Alessandro Bisozzi - "Figlio di un Dio minore" PREMI Giornalistici CONI-USSI 2018 Sezione "Under 35" a Giorgia Cardinaletti - Rai e Filippo Cornacchia " Tuttosport Sezione "Stampa Scritta " Cronaca e ...

"Non dimenticate l'amore per mia figlia". La lettera del papà di Amelia - morta a 7 anni per una malattia congenita : Dopo aver lottato per sei giorni e sei notti, Amelia, una bimba cagliaritana 7 anni, si è arresa . A stroncare la sua giovane vita una patologia dell'apparato intestinale di cui nessuno si era mai ...

M5s Palermo - la lettera di Ugo Forello : “La mia sostituzione da capogruppo è imbarazzante. Ma non lascio i 5 stelle” : Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Ugo Forello, consigliere comunale M5s di Palermo che il 12 novembre è stato sostituito da Antonino Randazzo come capogruppo dei pentastellati. Da esponente del MoVimento 5 Stelle ho vissuto con poco entusiasmo, ma nello stesso tempo con moderata fiducia, la formazione del governo giallo-verde, preoccupato che la convivenza con una forza così diversa, potesse comportare troppi compromessi dei nostri percorsi ...

GF Vip - Jane Alexander in lacrime per la lettera del figlio Damiano : GF Vip, decima puntata e doppia eliminazione. Fuori la ‘vecchia guardia’ dalla Casa: prima Alessandro Cecchi Paone e poi, a sorpresa, Ela Weber. Entrambi erano entrati nel reality ‘in corsa’, insieme a Maria Monsè, ma come spesso accade il gruppo, già unito, li ha fatti fuori uno dopo l’altro. E ora in nomination sono finiti altri due concorrenti adulti, gli ultimi rimasti praticamente: Lory Del Santo e Ivan Cattaneo. Ma solo lunedì prossimo ...

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander riceve una lettera commovente dal figlio Damiano : «Non sono arrabbiato - Elia è simpatico» : Jane Alexander è stata duramente attaccata, specialmente da alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2018 , per la storia con Elia Fongaro . Durante la diretta della decima puntata che ...

Nuova lettera Ue al ministero dell'Economia : risposte entro il 13 novembre - 'Troppo debito - è preoccupante' : Il ministero dell'Economia ha ricevuto una Nuova lettera dalla Commissione europea in cui si chiede "di fornire una relazione sui cosiddetti 'fattori rilevanti' che possano giustificare un andamento del rapporto debito/...

La nuova lettera di Bruxelles al ministero dell'Economia : Roma, 30 ott., askanews, - La Commissione europea ha chiesto al ministero dell'Economia di fornire, entro il 13 novembre, una relazione sui cosiddetti 'fattori rilevanti' che possano giustificare un andamento del rapporto debito/Pil con una riduzione minore di quella richiesta. '...

Lindsey Vonn - la lettera di addio : «Come sarà la mia vita senza sci?» : Lo aveva anticipato su Instagram a fine agosto e confermato due settimane fa. Per Lindsey Vonn questa sarà l’ultima Coppa nel Mondo. E adesso arriva una lettera, indirizzata al sito Sport Illustrated, in cui la super campionessa americana, 34 anni, spiega il perché. «Annunciare il ritiro è stato l’impatto con la realtà più difficile della mia vita. A questo punto della mia carriera non credo sia stata una sorpresa per nessuno, ma dirlo a ...

Antonio Cassano dà l’addio al calcio con una lettera : “Adesso comincia il secondo tempo della mia vita” : “Cari amici, è arrivato il giorno, quello in cui decidi che è finita per davvero”. comincia così la lettera di addio al calcio scritta da Antonio Cassano, e diffusa via Twitter dal suo amico, il giornalista Pierluigi Pardo. Il 36enne, dopo due anni di inattività, negli ultimi giorni sembrava essere tornato in campo. Si era allenato con il club ligure dell’Entella, giocando anche un’amichevole e facendo sperare i suoi fan. ...

Lettera a mia nonna : Ricordo quando sono nata e l’abbraccio di mia madre che sembrava quasi non volesse lasciarmi andare più. E poi ricordo il tuo, che aveva il suo stesso odore e la sua stessa forza. C’è un cancello che ognuno di noi ha nella mente e una strada che ha percorso per anni tutti i giorni. È quella che porta a casa della nonna, a quelle mura che di solito odorano di foto vecchie, cibo buono e pane col pomodoro a ogni ora del giorno. Anche se non ci ...