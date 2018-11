huffingtonpost

: La lettera di Beyoncé alla memoria di Nelson Mandela: 'I tuoi sacrifici non saranno dimenticati' - HuffPostItalia : La lettera di Beyoncé alla memoria di Nelson Mandela: 'I tuoi sacrifici non saranno dimenticati' -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Beyoncé ha onorato ladicon unaaperta, letta durante il festival sudafricano che commemora il celebre presidente a Johannesburg, in occasione dei 100 anni dnascita del leader anti-apartheid. Nella, in cui si rivolge a lui chiamandolo "Madiba", nome affettuoso dato a, la cantante ricorda la lezione imparata da lui quando lo incontrò nel 2004."La tua gentilezza e la tua capacità di perdonare sono lezioni preziose che trasmetterò ai miei tre figli. Tutti noi ti consideriamo un grande. Tu mi hai fatto capire come potevo andare oltre l'impossibile, come poter cambiare il mondo anche con piccoli gesti. Anche la più piccola azione può cambiare la vita a chi vive nella povertà e nel disagio. Inondimenticati. Io ricorderò ogni momento passato in tua presenza, ...