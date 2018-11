La legittima difesa di Fredy Pacini si può considerare eccessiva?

legittima difesa - la riforma si basa più sulla paura che sui dati reali : “Cercasi psicoterapeuta per il sistema giustizia“. È questa l’inserzione che potrebbe diventare necessaria estremizzando le possibili conseguenze della norma approvata in Senato lo scorso 24 ottobre, quella che incide sulla Legittima difesa. Riavvolgiamo il nastro. Il recente caso del gommista aretino che, dopo aver subito 38 furti, ha ucciso un ladro entrato nella sua ditta, riaccende il dibattito politico sulla legge in ...

Arezzo - scopre ladro nella sua ditta e lo uccide : indagato per eccesso di legittima difesa : Applausi, grida di solidarietà e incoraggiamenti. Al suo ritorno alla sede della 'Pacini Gomme', amici e conoscenti lo hanno acclamato. Fredy Pacini, 59 anni, stanotte ha ucciso un ladro sparandogli con la sua pistola. Il malvivente si era introdotto all'interno della sua azienda, officina e rivendita che si trova nella zona industriale di Monte San Savino, in provincia di Arezzo. Ora è indagato per eccesso di legittima difesa. Con lui si è ...

Il gommista indagato per eccesso di legittima difesa : Ha mirato alle gambe dei ladri e ne ha colpito uno, uccidendolo. Fredy Pacini, 57 anni, gommista di Monte Savino, provincia di Arezzo, con la sua pistola semiautomatica Glock, gli ha reciso l’arteria femorale e uno dei due ladri, un 29enne moldavo, è morto dissanguato. L’incidente è avvenuto mercoledì, poco prima delle 4 del mattino. Fredy Pacini viveva da tempo al piano di sopra del suo magazzino di pneumatici: negli ultimi anni aveva subito 38 ...

