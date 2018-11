La Lega si vuole prendere Raitre

Irene Pivetti : 'La Lega vuole ridurre le tasse alle imprese - ma il M5S glielo impedisce' : Intervenuta a Stasera Italia, l'ex Presidente della Camera ed ex esponente di spicco della Lega Nord, Irene Pivetti, ha affrontato molteplici argomenti, parlando anche dei contenuti della manovra di bilancio del Governo gialloverde, dopo la bocciatura definitiva da parte della Commissione Europea. Sul tema della pressione fiscale, la Pivetti ha spiegato: "In Italia ci sono troppe tasse e ci sono troppi pochi motivi per pagarle. L'insoddisfazione ...

Tasse sugli immobili - così la Lega vuole riunificare l'Imu e la Tasi : Imu e Tasi in un'unica imposta. L'ipotesi di una «nuova Imu» onnicomprensiva emerge tra gli emendamenti della maggioranza alla manovra. L'obiettivo del «testo unico dell'Imu», 13 articoli racchiusi in ...

Spoiler L'Allieva 2 - 6^ appuntamento : il medico Legale vuole ufficializzare la storia : Giovedì 29 novembre va in onda su Rai Uno l'ultimo appuntamento con la fiction di Rai Uno, 'L'Allieva 2' che ha come protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. In questi giorni s'è iniziato a parlare di una possibile terza stagione della serie tv ispirata alla penna di Alessia Gazzola visti gli ottimi ascolti ottenuti anche in questa annata. Alessandra Mastronardi in una recente intervista non ha chiuso all'ipotetico prosieguo de ...

La Lega vuole fare un grosso favore a chi commercia sigarette elettroniche : La Stampa ha scoperto che nel testo del decreto fiscale è stato inserito un condono da 180 milioni di euro per il settore, per cui Salvini si è molto speso

La Lega adesso vuole che il decreto sicurezza passi senza intoppi : "Abbiamo votato per ragion di Stato". I malpancisti nella Lega spiegano così il via libera compatto del partito di via Bellerio al disegno di legge anticorruzione (i voti a favore sono stati 288, quelli contrari 143, 12 gli astenuti). Resta il malessere - anche da parte di molti amministratori del nord - per delle misure che - si lamenta un esponente del Carroccio - andranno a colpire soprattutto i primi cittadini. ...

Basket - EuroLega 2018-2019 : Milano vuole stupire anche a Barcellona. L’Olimpia punta al bis settimanale : Neanche il tempo di immagazzinare la vittoria con il Baskonia Vitoria, che l’Olimpia Milano scende nuovamente in campo per la nona giornata di Eurolega. Domani sera l’Armani Exchange sarà di scena a Barcellona in quella che diventa davvero una sfida importantissima guardando la classifica. Infatti la squadra di Pianigiani si trova attualmente al quarto posto e i catalani sono indietro di una vittoria rispetto a Milano, che con una ...

Basket - EuroLega 2018-2019 : Milano ospita il nuovo Baskonia. L’Olimpia vuole continuare a vincere. : Sarà una settimana “spagnola” per l’Olimpia Milano. Domani sera al Forum l’Armani Exchange affronterà il Baskonia Vitoria e replicherà poi venerdì contro il Barcellona. Una tre giorni che può davvero essere fondamentale per le ambizioni in Eurolega della squadra di Simone Pianigiani, che si trova attualmente al quarto posto e che con due vittorie consecutive potrebbe aumentare ulteriormente le sue possibilità di ...

Cosa succede a Parma? Lizhang rivuole la maggioranza del club : “ci sono state azioni non Legali” : Parma al centro di una querelle legata alla proprietà: “Nuovo Inizio” e Lizhang si stanno dando battaglia a suon di comunicati La querelle societaria a Parma sembra non essere terminata. I tifosi ne hanno decisamente abbastanza dopo anni di scenari incredibili, ma sembra proprio che saranno costretti a vivere un’altra pagina quantomeno ‘strana’ della vita della società emiliana. Jiang Lizhang è infatti passato ...

Lizhang rivuole il Parma : battaglia Legale contro la nuova maggioranza : Il contrattacco di Jiang Lizhang. Il giovane imprenditore cinese non ci sta e, dopo aver portato a termine l'acquisto del Tondela, squadra del massimo campionato portoghese, rivendica le proprie quote ...

Raggi : "Casa delle Donne? Avere privilegi non è femminismo. La Lega? Se vuole il sindaco aspetti tre anni" : La prima cittadina dice: "Noi non siamo alleati, abbiamo fatto un contratto di governo, abbiamo sempre detto che M5S non fa alleanze"

Raggi : 'Lega vuole governare Roma? Aspettasse almeno 3 anni' - : La sindaca della Capitale è stata ospite dell'Intervista di Maria Latella a Sky tg24. "Pronti 1 miliardo e 170 milioni da investire nei prossimi 3 anni. Dopo la sentenza di assoluzione ho abbracciato ...

La Ciarambino attacca la Lega : 'Salvini non vuole inceneritori al Nord - perchè in Campania sì?' : 'Ovunque, da anni, la Lega sostiene le battaglie dei comitati contro gli impianti di incenerimento. Battaglie entrate a pieno titolo in atti istituzionali di esponenti leghisti di numerose aree del ...

Anticorruzione - nomi pubblici dei donatori : la Lega vuole alzare la soglia del finanziamento. Scontro con il M5s : alzare le soglie di denaro contante che obbligano i partiti a rendere pubblici i nomi dei donatori. Dopo il caso dell’emendamento per depotenziare il peculato, i deputati del Lega sono entrati nuovamente in contrasto con quelli del Movimento 5 stelle. Il motivo? Gli esponenti del Carroccio vorrebbero alzare a duemila euro all’anno la quota minita al di sopra della quale bisognerà pubblicare online i nomi dei finanziatori. La norma è ...

Anticorruzione - via obbligo di una sola fondazione per partito. Nomi pubblici dei donatori : Lega vuole alzare il limite : Per Matteo Renzi era la “norma salva Casaleggio“. Adesso è scomparsa dal ddl Anticorruzione. Nella tarda serata di ieri, infatti, le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato un emendamento della Lega che sopprime parte dell’articolo 9. Si tratta della legge che disciplina la “trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche”. Nel testo della riforma che dal Consiglio dei ...